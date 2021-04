Peeps obtient un film d’animation

Juste un jour après Pâques, il a été annoncé qu’un long métrage d’animation basé sur le populaire bonbon à la guimauve Peeps est en préparation. Avec plus de deux milliards de lapins et de poussins produits par la société de bonbons Just Born chaque année, Peeps est depuis longtemps un bonbon particulièrement populaire à chaque Pâques, donc ce n’était peut-être qu’une question de temps avant que le bonbon ne reçoive son propre film.

Venant de Le mauritanien les producteurs Christine et Mark Holder de Wonder Street, le Peeps Le film est écrit par David Goldblum, qui sera également producteur aux côtés de Wonder Street. Décrit comme un film d’animation dans l’esprit de Trolls se rencontre Schtroumpfs, les Peeps Le film suivra « un groupe hétéroclite de personnages de Peeps qui se sont lancés dans un voyage à travers le pays pour assister au Peepsfest, une célébration annuelle de la marque en Pennsylvanie. »

« Peeps Chicks and Bunnies est ancré dans la culture pop américaine depuis près de sept décennies en raison de leurs formes instantanément reconnaissables et de leur goût de guimauve préféré des fans, ce qui en fait les personnages parfaits à donner vie sur grand écran », Keith Domalewski, directeur de Marketing et engagement des consommateurs chez Just Born, a déclaré dans un communiqué. «Nous espérons que le nouveau film Peeps répandra de la douceur dans les familles à travers le pays et fournira une inspiration aux fans pour exprimer leur« Peepsonality »de nouvelles manières!»

Tout récemment, Peeps avait également fait la une des journaux en raison de sa nouvelle promotion sur les médias sociaux, Just Born, en collaboration avec Pepsi. Une quantité limitée de soda à saveur de Peeps a été créée par Pepsi, mais la boisson ne sera pas disponible à l’achat dans les magasins. Les personnes intéressées par la pop guimauve devront publier une image sur Twitter ou Instagram de Peeps Bunnies ou Chicks en utilisant le hashtag @HangingWithMyPEEPS.

« Après une année très difficile, de nombreux consommateurs sont à la recherche de nouvelles choses pour sourire. Ainsi, pour célébrer le début du printemps, Pepsi a collaboré avec PEEPS pour développer un lot limité de son tout premier cola à la guimauve », VP de Pepsi du marketing Todd Kaplan a dit de la promotion. « Cette collaboration Pepsi x Peeps sera disponible en trois couleurs vives grâce à un design de mini-boîte distinctif et fera très certainement vibrer les fans tout au long de la saison. Nous savons que nos consommateurs adorent nos produits en nombre limité, et nous pensons que Pepsi x Peeps le fera. un accord emblématique et délicieux qui a le potentiel de devenir un favori des fans. «

Wonder Street, l’entreprise derrière le nouveau Peeps fonctionnalité, est également derrière le film à succès Le mauritanien. Réalisé par Kevin Macdonald et sorti en février, le film mettait en vedette Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch. Foster a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans le film et Rahim a remporté une nomination supplémentaire pour le meilleur acteur. Il était également en place pour cinq nominations, dont celui du meilleur film, aux British Academy Film Awards.

On ne sait pas quand le Peeps le film sortira. Si le film réussit à sa sortie, peut-être que nous finirons par Oeufs à la crème Cadbury: le film également. Cette nouvelle nous vient de Deadline.