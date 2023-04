Peep Show US Remake fait appel à Minnie Driver et Amandla Jahava pour diriger le pilote de FX

Un remake américain de la série humoristique britannique à succès, Peep Showa trouvé ses pistes dans Minnie Chauffeur (Les riches, sans voix) et Amandla Javava (DMZ, merde de rap). Révélé dans un rapport de Deadline, le remake fera ses débuts sur FX (s’il se poursuit) avec un pilote commandé et prêt à être écrit et produit par Atlanta et Ce que nous faisons dans l’ombre’ Stefani Robinson. L’épisode pilote de Peep Show sera barré par un autre Ce que nous faisons dans l’ombre anciens élèves, Yana Gorskaya.





La série sera inspirée de la sitcom britannique d’une demi-heure du même nom, créée par Jesse Armstrong et Sam Bain en 2003. Ainsi, le Peep Show remake suivra « la relation entre une assistante qui souffre depuis longtemps (Jahava) et son patron (Driver), un entrepreneur technologique émotionnellement instable », lit-on dans une logline de la série.

Ce que nous faisons dans l’ombre la productrice exécutive Stefani Robinson servira également de showrunner sur Peep Showainsi que l’écriture et la production exécutive aux côtés d’Atlanta Dianne McGunigle et plusieurs noms de la série originale dont Jesse Armstrong et Sam Bain, ainsi que Hannah Mackay et Ben Farrell pour Objective Fiction, la société de production à l’origine de la version britannique de l’émission.

Ce n’est pas la première fois qu’un Peep Show remake a été tenté de l’autre côté de l’étang, avec un effort en 2015 mettant en vedette La théorie du Big Bang Johnny Galecki n’arrive absolument nulle part après le tournage d’un pilote, qui a ensuite été divulgué en ligne et est utilisé comme exemple de la raison pour laquelle tant de ces remakes ne fonctionnent pas.





Le Peep Show original a pris fin en 2015

Canal 4

Diffusé sur Channel 4 de 2003 à 2015, l’original Peep Show suivi d’amis dépareillés nommés Mark Corrigan et Jeremy « Jez » Usborne, interprétés respectivement par les comédiens David Mitchell et Robert Webb. Ces deux meilleurs amis et colocataires très différents et profondément dysfonctionnels partagent un appartement à Croydon, dans le sud de Londres, le spectacle suivant leur vie quotidienne alors qu’ils tentent de naviguer dans l’ordinaire, le banal et occasionnellement catastrophique lors d’un mariage ou d’une fête à la maison.

Le spectacle est entièrement composé de plans et d’angles de vue, ainsi que de voix off des deux personnages principaux, ce qui nous offre un regard unique sur leur névrose et nous permet souvent de faire connaissance avec Mark et Jez d’une manière beaucoup plus personnelle. niveau que nous voudrions peut-être. Ce monologue interne constant et l’utilisation du point de vue sont là où Peep Show obtient son nom, alors attendez-vous à voir cela reproduit dans le remake.

Peep Show a été acclamé par la critique tout au long de ses neuf saisons et a reçu toutes sortes de nominations et de victoires, dont plusieurs victoires aux British Comedy Awards. Loué pour sa représentation ancrée et monotone de la vie ainsi que pour son absence totale de tout ce qui pourrait être considéré comme un développement de personnage conventionnel. Le remake tentera-t-il de dupliquer cela? Ou les États-Unis prendront-ils Peep Show opter pour quelque chose de plus traditionnel ? Quoi qu’il en soit, respecter l’original ne sera pas une tâche facile.