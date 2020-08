“Peep!”: Le spectacle érotique culte fête un grand anniversaire

30/08/2020 à 22h40

Amour, luxure et passion – l’émission érotique à succès «Peep!» A présenté des contributions éducatives et des entretiens intimes avec des invités de marque pour un total de 204 épisodes.

Le premier épisode était à la télévision il y a 25 ans. RTLZWEI célèbre le grand anniversaire avec une émission spéciale de l’émission culte. La présentatrice et mannequin Bonnie Strange dirige le spectacle d’anniversaire coloré et enchante le public par sa manière charmante.

Un enthousiasme passionné pour “Peep!”

Les invités de marque de l’émission comprennent la drag queen Olivia Jones, Jenny Elvers et Dolly Buster. L’émission anniversaire sera diffusée le 31 août à 22 h sur RTLZWEI.

Parlons de sexe: le spectacle érotique à succès célèbre son 25e anniversaire et cela est célébré. Avec la présentatrice Bonnie Strange, les célébrités invitées Olivia Jones et Jenny Elvers se livrent à la nostalgie «Peep!».

Aussi intéressant:

Le glissement légendaire de la langue de Vérone

De nombreux flashbacks d’anciens programmes placent à la fois les célébrités sur le canapé et les téléspectateurs à la maison dans le sentiment familier du passé. Enfin, le fameux glissement de langue de la présentatrice Verona Feldbusch, animatrice de l’émission érotique culte de 1996 à 1999, vous fait sourire.

L’émission anniversaire comprend également le classique érotique Dolly Buster, qui, comme dans les anciens programmes, vous permet de faire une pause avec un puzzle amusant, ainsi qu’une version moderne de Marco, qui, comme d’habitude, sert les dames du studio à moitié nues.

“Sextoy ou appareil de cuisine?”

Mais cela ne rappelle pas seulement les temps passés. Bonnie Strange et ses invités découvrent les dernières tendances érotiques. L’actrice porno Lena Nitro emmène le public sur le tournage d’une poupée pornographique avec des poupées réelles.

Le propriétaire du bordel Aurel mise sur la durabilité dans le sexe et montre comment il le fait dans son établissement. De plus, Jenny Elvers et Olivia Jones s’affrontent dans le jeu de devinettes «Sextoy or Kitchen Appliance». Qui sait mieux?

À propos de “25 ans de Peep!”

“25 ans de Peep!”, Diffusé le 31 août à 22 h sur RTLZWEI. L’épisode sera disponible gratuitement sur TVNOW pendant 30 jours après sa diffusion.