Pedro Pascal reste sans voix après avoir appris la fin du jeu « The Last of Us »

Pedro Pascal a été pris au dépourvu lorsqu’il a découvert la fin non conventionnelle de Le dernier d’entre nous jeu vidéo. La star énigmatique de la série acclamée de HBO a été complètement étonnée après avoir appris la finale culminante du jeu vidéo.







Cette révélation est venue de nul autre que Steven Yeun, un collègue acteur et un joueur ardent, lors d’une conversation sur la série Actors on Actors de Variety. Yeun, qui avait binged le jeu dans un marathon de jeu de 12 heures, a salué la conclusion du jeu et a souligné sa ressemblance frappante avec la série.

Avec un mélange d’incrédulité et de curiosité, Pascal s’enquit davantage de la fin du jeu. Yeun a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un point culminant de jeu vidéo par excellence où les joueurs s’engagent dans des combats intenses ou démêlent des mystères; au lieu de cela, les personnages traversent simplement une forêt.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La surprise de Pascal était palpable alors qu’il s’interrogeait sur le manque d’action ou d’objectif dans le final. C’était comme si le jeu donnait le contrôle aux joueurs pour une promenade immersive, tranquille et contemplative dans les bois. Cette fin non conventionnelle et sereine, comme l’explique Yeun, a semblé piquer l’intérêt de Pascal.

Pedro Pascal campe le personnage de Joel Miller dans la série adaptée de Le dernier d’entre nous franchise de jeux vidéo. L’acteur a admis que sa connaissance du jeu était limitée lorsqu’il a auditionné pour le rôle. Il a révélé que la lecture des deux premiers épisodes était le point de basculement qui l’a incité à poursuivre le rôle.

Il a été séduit par l’univers de Le dernier d’entre nous et la relation du personnage de Joel avec Ellie, interprétée par Bella Ramsey. Pascal a rappelé que son engagement initial dans la série n’était pas semé d’embûches. Il était impressionné par l’histoire et les personnages, et rejoindre la série a bouleversé ses plans pour les années à venir.

Le projet a une telle gravité qu’il a pris le pas sur tout le reste. Pascal a également exprimé son penchant pour travailler aux côtés de Bella Ramsey et Craig Mazin.







La saison 2 honorera ses racines tout en innovant

MAX

La prochaine saison de la série télévisée peut s’écarter du scénario du jeu, mais le récit sera toujours basé en grande partie sur l’histoire du jeu. Craig Mazin, l’une des forces créatives derrière la série, a affirmé que si certains éléments resteraient fidèles au jeu, d’autres subiraient des modifications substantielles.

De plus, au milieu des conjectures concernant l’avenir de Bella Ramsey avec la série, Mazin a étouffé les rumeurs en affirmant que Ramsey resterait une figure centrale. Ainsi, les fans du jeu et de la série peuvent anticiper un mélange de familiarité et de nouveauté dans la saison à venir.

Le dernier d’entre nous a tissé son charme non seulement sur le public mais aussi sur son acteur principal, Pedro Pascal. La fin non conventionnelle du jeu a intrigué Pascal, le poussant peut-être à y jouer.

Semblable au jeu, la série télévisée est sur le point d’emmener ses personnages et son public dans un voyage qui défie les conventions de narration traditionnelles. Le spectacle a une grande tâche d’équilibrer l’acte de rester fidèle à sa source tout en faisant preuve de créativité en s’aventurant dans des territoires inexplorés.