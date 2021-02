Pedro Pascal répond au rôle gagnant de Joel dans l’émission télévisée The Last of Us de HBO

Pedro Pascal est clairement ravi de faire partie de Le dernier d’entre nous, confirmant la nouvelle de son récent casting en tant que Joel sur Twitter. Mercredi, il a été annoncé que Le Trône de Fer La star Bella Ramsey venait de signer pour jouer Ellie, l’un des deux personnages principaux aux côtés de Joel. Peu de temps après, il a également été révélé que Pedro Pascal co-vedette avec Ramsey, et il semble que la star de The Mandalorian est tout aussi enthousiasmé par la nouvelle que ses fans.

Tweeter l’histoire originale de Deadline sur son Le dernier d’entre nous casting, Pedro a d’abord posté des emoji d’un crâne et d’une tête explosive, suggérant que même son propre esprit avait été époustouflé par l’annonce. Entre parenthèses, l’acteur a ajouté: « Ce sont les bons emojis ouais? »

Reconnaissant sa nouvelle co-star, Pedro Pascal a poursuivi son tweet original en publiant un autre article sur le casting de Ramsey dans le rôle d’Ellie. «Quoi qu’il en soit, vous continuez à trouver quelque chose pour quoi vous battre», écrit Pascal dans la légende, faisant référence à une citation de Joel dans le jeu vidéo original.

… quoi qu’il arrive, vous continuez à trouver quelque chose pour quoi vous battre.@TheLastofUsPS@HBO@clmazinhttps://t.co/9vCecjTI5r – Pedro Pascal il / lui (@ PedroPascal1) 11 février 2021

Neil Druckmann, l’écrivain et directeur créatif du jeu vidéo qui coécrit également la série avec Craig Mazin (Tchernobyl), a tweeté qu’il était « ravi » d’avoir Pascal à bord Le dernier d’entre nous Séries TV. En retweetant le message, Pascal a ajouté: « MERCI Dr. !!! »

MERCI Dr. !!! https://t.co/s0aHMPxq6U – Pedro Pascal il / lui (@ PedroPascal1) 11 février 2021

De son côté, Ramsey n’a pas encore parlé publiquement de son casting d’Ellie, bien qu’elle ait retweeté le post de Pascal à propos de l’actualité. Elle a également retweeté un autre message de son agent en réponse à la nouvelle qui dit: « Un agent TRÈS fier ce matin. @BellaRamsey dirigera les #TheLastOfU de @ HBO avec Pedro Pascal! »

Druckmann et Mazin sont également à bord pour produire la série HBO. Les autres producteurs exécutifs incluent Carolyn Strauss, le président de Naughty Dog Evan Wells, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, et le réalisateur Johan Renck. Kantemir Balagov a été sollicité pour diriger l’épisode pilote. La série sera la première émission produite par PlayStation Productions et est une production conjointe entre Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Naughty Dog et Word Games.

Le dernier d’entre nous se déroule dans un monde post-apocalyptique 20 ans après qu’un virus mortel a ravagé la planète. Notre histoire reprend avec un passeur endurci nommé Joel (Pascal) chargé d’escorter une adolescente nommée Ellie (Ramsey) à travers le terrain vague, tout en évitant les pillards et les créatures cannibales avides de chair humaine. On s’attend à ce que la série télévisée présente un scénario très similaire à ce qui se passe dans les jeux, bien que nous devrions également nous attendre à certaines différences pour que la nouvelle émission se démarque d’elle-même.

Indubitablement, Le dernier d’entre nous est l’un des jeux vidéo modernes les plus populaires, ayant vendu des millions d’exemplaires et remporté plusieurs prix du jeu de l’année lors de sa sortie. L’année dernière, la franchise a rencontré un succès encore plus grand lorsque le jeu de suite The Last of Us Part II a également vendu des millions d’exemplaires et a même établi le record du plus grand nombre de récompenses de jeu de l’année. Le temps nous dira si la série télévisée fera tout aussi bien, mais le casting fantastique est un bon signe pour aller de l’avant. Cette nouvelle nous vient de Pedro Pascal sur Twitter.

Sujets: The Last of Us, HBO Max, Streaming