Pedro Pascal prêt pour les débuts de Saturday Night Live Hosting

La star de Last of Us, Pedro Pascal, animera SNL en février, rejoint par l’invité musical Coldplay.

Au milieu de l’immense succès de sa série HBO Le dernier d’entre nousacteur Pedro Pascal hébergera Saturday Night Live. C’était annoncé jeudi par NBC que Pascal est sur le point d’animer l’épisode du 4 février de la série de sketchs comiques où il sera rejoint par l’invité musical Coldplay. Cela marquera officiellement les débuts de Pascal en tant qu’animateur de l’émission, peut-être le premier d’une longue série si tout se passe bien. Pendant ce temps, cela marque également le septième passage de Coldplay dans la série en tant qu’invité musical.





NBC semble capitaliser sur le succès de Le dernier d’entre nous en recrutant l’une de ses principales vedettes pour l’émission. Comme SNL est également connu pour avoir amené des invités spéciaux pour certains des hôtes invités de l’émission, la possibilité est toujours là pour Bella Ramsey, Gabriel Luna et d’autres de Le dernier d’entre nous à paraître, même si rien n’est confirmé. Dans tous les cas, un croquis sur l’adaptation du jeu vidéo à succès semble plus que probable, étant donné qu’il s’agit de l’une des émissions les plus chaudes d’aujourd’hui avec seulement deux épisodes.

Bien sûr, Pascal est également connu pour son rôle principal dans le Guerres des étoiles Afficher Le Mandalorien, et c’est probablement un pari sûr de présumer qu’il y aura une sorte de parodie impliquant Grogu. Pascal cal aussi être reconnu pour d’autres rôles dont Jeu des trônes et L’égaliseur 2bien qu’il ait également joué des personnages plus excentriques dans des films comme Merveille Femme 84 et Le poids insupportable du talent massif, montrant plus de son côté comique. Il sera intéressant de voir comment l’acteur se débrouille dans une comédie à sketches.





Saturday Night Live recrute Pedro Pascal

Aubrey Plaza est apparu dans le dernier épisode de SNL, faisant également ses débuts dans l’hébergement. Comme Pascal, elle avait aussi récemment impressionné en apparaissant dans une série HBO avec son rôle dans la deuxième saison de Le Lotus Blanc. Sam Smith a été son invité musical. Certains des autres hôtes invités à venir dans l’émission cette saison incluent Austin Butler (avec Lizzo), Steve Martin et Martin Short (avec Brandi Carlile), Keke Palmer (avec SZA) et Dave Chappelle (avec Black Star).

Retrouvez Pascal sur SNL lorsque son épisode sera diffusé sur NBC le 4 février, après l’épisode du 28 janvier mettant en vedette Michael B. Jordan et l’invité musical Lil Baby. Nouveaux épisodes de SNL sont mis à disposition pour être diffusés le lendemain sur Peacock.