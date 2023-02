Pedro Pascal partage son enthousiasme pour le monde élargi de The Mandalorian dans la saison 3

Pedro Pascal donne un aperçu de la saison 3 de The Mandalorian, exprimant son enthousiasme pour le monde élargi de Mandalore et sa mythologie.

La très attendue saison 3 de Le Mandalorien arrive bientôt, et les fans de la franchise Star Wars attendent avec impatience le retour de leurs personnages préférés, Din Djarin et l’Enfant, également connu sous le nom de Grogu. Situé dans le Guerres des étoiles après la chute de l’Empire Galactique, la série d’action en direct suit le voyage de Din Djarin, un chasseur de primes solitaire chargé de retrouver Grogu et de le protéger du mal. Les retrouvailles de Din Djarin et Grogu, un temps fort de la série dérivée Le livre de Boba Fett, prépare le terrain pour un voyage passionnant à venir pour le duo. Au cours des deux premières saisons de Le Mandalorien, les téléspectateurs ont vu Din Djarin se transformer d’un chasseur de primes solitaire en une figure paternelle aimante et protectrice de Grogu. Cette connexion émotionnelle sera certainement un thème central de la saison à venir.

Pedro Pascal a récemment parlé à Empire Magazine de la prochaine saison de Le Mandalorien. Il a exprimé son enthousiasme à l’idée d’élargir le monde de la série, en particulier en ce qui concerne la mythologie mandalorienne. Pascal a déclaré que la nouvelle saison plongera dans les différentes facettes de « la culture, la politique, les règles et les découvertes » mandaloriennes et que de nombreuses portes seront ouvertes à de nouvelles possibilités.

« Ce que j’aime le plus dans la saison 3, c’est à quel point le monde s’ouvre en termes de Mandalore et de Mandaloriens. Cela signifie tant de facettes différentes de la culture, de la politique, des règles et des découvertes. De délicieuses portes s’ouvrent grand ouvertes. » Pascal a dit

Co-vedette Katee Sackhoff, qui joue Bo-Katan Kryze, a partagé son enthousiasme pour la nouvelle saison, disant qu’elle est « épique » et « grande, audacieuse et différente ». En ce qui concerne son personnage, Sackhoff a fait allusion aux luttes personnelles de Bo-Katan alors qu’elle est aux prises avec son passé compliqué et le choix de la famille avec laquelle elle choisira de s’aligner.

« [I was] envoyer un texto à Jon et Dave, ‘Êtes-vous sérieux?’ C’est une saison épique – c’est si grand et si audacieux et si différent. Nous connaissons la famille dans laquelle elle est née; maintenant quelle est la famille qu’elle va choisir? A quoi cela ressemble-t-il? »





À quoi s’attendre de la saison 3 de Mandalorian

Lucasfilm / Disney

La troisième saison à venir de Le Mandalorien promet d’être plein d’excitation et d’aventure, avec une foule de personnages bien-aimés qui reviennent et de nouveaux visages qui font leurs débuts. Dans la dernière bande-annonce, les fans ont un aperçu du voyage du personnage principal, Mando, alors qu’il retourne sur sa planète natale de Mandalore pour chercher la rédemption. Mando, qui a enfreint le code mandalorien en retirant son casque lors de la deuxième saison, doit faire amende honorable pour ses actions. Il rencontrera plusieurs visages familiers en cours de route, notamment Greef Karga (Carl Weathers), Peli Motto (Amy Sedaris) et Babu Frik, le favori des fans.

Quant au légendaire chasseur de primes Boba Fett, son avenir dans la série reste un mystère. Malgré les apparitions dans la saison deux et la récente série dérivée Le Livre de Boba Fett, Disney n’a pas officiellement confirmé sa participation à la troisième saison. Cependant, cela n’a pas empêché les fans de spéculer, et la sortie d’une affiche présentant 11 casques mandaloriens différents, dont l’un pourrait appartenir à Boba Fett, n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. De plus, la bande-annonce taquine également un retour à Tatooine, où Boba Fett dirige désormais son empire criminel, laissant les fans impatients de toute annonce officielle concernant l’avenir du chasseur de primes dans la série.

Le Mandalorien la saison 3 sera diffusée sur Disney+ le 1er mars.