Pedro Pascal parle de la saison 3 de Mandalorian et du développement du personnage

L’acteur Pedro Pascal a donné un aperçu du voyage que Din Djarin entreprendra dans Le Mandalorien Saison 3, révélant que ce sera un voyage vers le leadership. Dans une interview publiée dans le dernier numéro de Total Film (via Games Radar), Pascal a expliqué l’état d’esprit de Le Mandalorien entrer dans la troisième saison et comment le personnage va se développer.

« S’il entre dans une position de leader, il hésite à le faire. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus intéressant qu’un personnage forcé de découvrir de quoi il est capable et qui il est. Cette partie a été vraiment « , vraiment amusant. De plus, de mon point de vue, il y a tellement de façons de rechercher la tonalité de cela. J’ai juste essayé d’atteindre les subtilités de ce type de développement de personnage. «

La première saison de Le Mandalorien reprend il y a longtemps dans une galaxie très, très lointaine, environ cinq ans après les événements de Le retour du Jedi et la chute de l’Empire Galactique. Centré sur Din Djarin, un chasseur de primes mandalorien solitaire dans les confins de la galaxie, le personnage a fait des pas de géant depuis que nous l’avons rencontré pour la première fois. Chargé de récupérer un enfant mystérieux nommé Grogu, qui possède un lien fort avec la Force, le Mandalorien a depuis développé un lien émotionnel avec Grogu (AKA Baby Yoda) et est même allé à l’encontre des pratiques strictes des Mandaloriens pour le protéger.

Selon Pascal, Din Djarin est loin d’avoir fini de grandir et de se développer, l’acteur espérant forcer le personnage dans des situations inconfortables alors qu’il rentre chez lui à Mandalore avec le sabre noir à la main. Nul doute que les fans ont hâte de voir ce qui attend le Din Djarin Le Mandalorien Saison 3.

Une bande-annonce qui a fui pour Le Mandalorien La saison 3 offre d’autres indices

Distribution de la plateforme Disney

Alors que les détails de Le Mandalorien La saison 3 est en grande partie secrète pour le moment, une bande-annonce divulguée a fourni quelques indices concernant la direction de la dernière Guerres des étoiles aventure dérivée. Bien que les images ne soient pas de la plus haute qualité, elles font allusion à l’histoire centrée à nouveau sur le personnage principal et Grogu, alors que le couple voyage à travers la galaxie et se dirige vers Mandalore. Teasing de nombreuses séquences d’action, ainsi que le retour de Star Wars: La guerre des clones Bo-Katan Kryze, encore une fois joué par Katee Sackhoff, Le Mandalorien La saison 3 devrait continuer le même succès et les éloges de la critique que ses sorties précédentes.





Aux côtés de Pedro Pascal dans le rôle Le Mandalorien et le bien-aimé Grogu, Le Mandalorien La saison 3 verra le retour de Giancarlo Esposito en tant que Moff Gideon, Carl Weathers en tant que Greef Karga, Katee Sackhoff en tant que Bo-Katan Kryze et Emily Swallow en tant que « The Armorer », ainsi que l’ajout de Christopher Lloyd et Tim Meadows à la liste.

Écrit en grande partie par Jon Favreau et avec des gens comme Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa et Carl Weathers, tous en raison d’épisodes directs, Le Mandalorien La saison 3 devrait être diffusée en février 2023 sur le service de streaming Disney+.

Une quatrième saison de Le Mandalorien est maintenant déjà en développement.