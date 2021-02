Pedro Pascal jouera Joel dans la série «  The Last of Us  » de HBO

Eh bien, cela n’a certainement pas pris longtemps. Quelques heures après l’annonce du Bella Ramsey jouerait Ellie dans l’adaptation de la série The Last of Us de HBO, sa co-star a été officiellement révélée. Selon un rapport de Deadline, mon collègue Le Trône de Fer alun Pedro Pascal a été choisi pour jouer Joel.

Pascal a vu sa star monter en flèche depuis qu’il jouait à Oberyn Martell sur Game of Thrones. Plus récemment, il a joué dans DCde Wonder Woman 1984 et a trouvé un grand succès sur le Disney + séries, The Mandalorian. Maintenant, il apportera ses talents à l’un des personnages les plus aimés, mais tourmentés du jeu vidéo.

Le dernier d’entre nous se déroule 20 ans dans le futur, dans un monde où l’humanité a été mise à genoux après qu’une épidémie meurtrière a infecté la majorité massive de la population, les transformant en horribles monstres. Joel, un passeur, se voit confier la tâche d’escorter une orpheline de 14 ans, Ellie (Bella Ramsey), vers un groupe connu sous le nom de Fireflies.

Personnellement, j’adore ce jumelage. Ces deux acteurs ont montré qu’ils pouvaient apporter une profondeur considérable à leurs personnages, ce dont ces deux personnages sont riches dans les jeux. Entre leurs performances et le scénario écrit par Craig Mazin de Tchernobyl et le directeur créatif du jeu Neil Druckmann, nous allons avoir beaucoup de sensations et de séries qui pourraient être aussi spéciales que le jeu sur lequel il est basé.

Aucune date de première officielle n’a été fixée pour Le dernier d’entre nous, encore. cependant, HBO lui a donné une commande de série complète en novembre de l’année dernière.

Restez à l’écoute pour plus.