Pedro Pascal jouera dans Horror Epic du cinéaste barbare Zach Cregger

Pedro Pascal est prêt à jouer dans Armesle long métrage d’horreur à venir de Barbare scénariste et réalisateur Zach Cregger. Les détails de l’intrigue du film sont gardés secrets, mais The Hollywood Reporter (qui a d’abord rapporté des nouvelles du casting de Pascal) a partagé que le film « est décrit comme une épopée d’horreur multi et interdépendante qui est tonalement dans la veine de Magnoliala vitrine bourrée d’acteurs de 1999 du cinéaste Paul Thomas Anderson. »





Le film a atterri à New Line après une guerre d’enchères intense qui découlait du succès du premier film de Cregger. Barbare est sorti le 9 septembre 2022 et a rapidement conquis le public et les critiques. Le film a rapporté dix fois son coût de production de 4,5 millions de dollars.

En novembre, Cregger a révélé qu’il travaillait sur le scénario de son prochain film d’horreur (dont nous savons maintenant qu’il est Armes). Il a partagé: « Je reste maintenant chez un ami sur la côte Est dans une cabane isolée et je l’écris et ça avance. Je n’en suis pas encore là, mais je fais beaucoup plus de progrès que … je Je ne sais pas où tu m’as entendu dire ça, mais chaque jour va de mieux en mieux. Alors oui, je suis génial. Je me sens très positif. »

Cregger produira le film aux côtés Barbare collaborateurs Roy Lee de Vertigo et JD Lifshitz et Raphael Margules de BoulderLight Pictures. Miri Yoon de Vertigo produit également. Le film sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures. Fabrication pour Armes devrait commencer cet automne.

Projets à venir de Pedro Pascal

Le casting de Pascal dans la prochaine épopée d’horreur de Cregger intervient quelques jours après l’annonce qu’il rejoindrait Connie Nielsel et Joseph Quinn pour Ridley Scott Gladiateur suite. La liste des projets à venir de Pascal ne s’arrête pas là. L’acteur sera également à l’affiche de Pedro Almodovar Mode de vie étrange, aux côtés d’Ethan Hawke. Le court métrage sera présenté en première au Festival de Cannes plus tard ce mois-ci. Entre autres projets à venir, Pascal joue également dans le film d’Ethan Coen Poupées à emporter, prévu pour une sortie en septembre, Le prochain film d’Anna Boden et Ryan Fleck Contes bizarres, et la série Le procès pour meurtre de mon dentisteavec David Harbour.

Pascal est devenu célèbre après des rôles sur HBO Game of Thrones et la série policière de Netflix Narcos. Depuis 2019, il est le personnage principal de la série Disney+ Star Wars. Le Mandalorien. Il a repris ce rôle dans Le livre de Boba Fett. La popularité de Pascal a augmenté plus tôt cette année avec la première de HBO Le dernier d’entre nous; la série est devenue la série la mieux notée de HBO. Son interprétation de Joel Miller dans le drame post-apocalyptique a été constamment saluée, souvent accompagnée de spéculations selon lesquelles l’acteur recevrait une nomination aux Emmy Awards pour son travail sur la série. Pascal reviendra pour la deuxième saison attendue de Le dernier d’entre nous.

Sur grand écran, Pascal est apparu dans plusieurs films dont Le Bureau d’Ajustement, Kingsman : le cercle d’or, L’égaliseur 2, Triple Frontière, Wonder Woman 1984et Le poids insupportable du talent massif.