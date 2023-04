Pedro Pascal et l’exploit historique qu’il réaliserait s’il était nominé pour un Emmy pour « The Last Of Us »

Pierre Pascal il est en route pour en avoir un Nomination aux Emmy ! Grâce à son rôle de Joel dans « The Last Of Us » de HBO le célèbre acteur chilien est l’un des favoris dans de nombreux pronostics de l’événement, qui récompense l’excellence de l’industrie télévisuelle américaine.

Pourtant, peu de gens savent que l’interprète est sur le point d’entrer dans l’histoire, puisque sa reconnaissance dans la catégorie des Meilleur acteur implique une grande réussite pour les artistes latinos.

Ensuite, Quel est l’exploit historique que Pedro Pascal réaliserait s’il était nominé pour un Emmy pour « Le dernier d’entre nous » ? Dans les lignes qui suivent, nous vous dévoilons tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Pedro Pascal à la fin de la première saison de « The Last Of Us » (Photo : HBO)

PEDRO PASCAL, AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ NOMINÉ POUR UN EMMY AWARD ?

La réponse courte est non. Malgré son travail exceptionnel sur des projets tels que « Game of Thrones » ou « Narcos »l’artiste sud-américain n’a jamais été considéré comme candidat au gala.

Cependant, avec l’aide des électeurs de la prochaine édition, Pierre Pascal pourrait être désigné comme Meilleur acteur dans une série dramatique dans les prix emmy 2023.

Il convient de souligner que, bien qu’il ait la possibilité de concourir dans la catégorie pour ses premiers rôles dans « Les Mandaloriens » et « Le dernier d’entre nous »Il paraît que Série HBO Max C’est celui qui donnerait beaucoup de joie à sa carrière.

Pedro Pascal dans le rôle d’Oberyn Martellen dans la série « Game of Thrones » (Photo : HBO)

PEDRO PASCAL ET L’EXPLOIT HISTORIQUE QU’IL RÉALISERAIT AVEC SA NOMINATION EMMY

S’il obtenait la nomination tant attendue, l’interprète n’ajouterait pas seulement un triomphe à sa carrière exceptionnelle. Comme nous l’avons mentionné précédemment, ferait aussi l’histoire.

Selon Variety, s’il est sélectionné comme l’un des six nominés, Pierre Pascal deviendrait le deuxième Latino à être reconnu dans la catégorie.

Depuis 1954, seulement Jimmy Smith (acteur américain d’origine portoricaine) faisait partie de la liste grâce à son rôle dans la série policière NYPD bleu. Il a été nominé quatre fois, mais n’a jamais gagné.

Le portail susmentionné ne le dit pas, mais Pierre Pascal ce serait le seule personne née en Amérique du Sud qui obtiendrait la nomination du meilleur acteur dramatique. De plus, s’il gagnait, il deviendrait le premier Latino à gagner dans la liste.

Pedro Pascal dans le rôle de Joel dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUI POURRAIT AFFRONTER PEDRO PASCAL AUX EMMY AWARDS ?

Selon divers médias, la compétition est très serrée. En ce sens, voici quelques-uns des noms qui apparaissent également comme nominés dans diverses prédictions spécialisées :

Jacob Anderson pour « Entretien avec le vampire »

Nicco Annan pour « P-Valley »

Jeff Bridges pour « Le vieil homme »

Paddy Considine pour « La Maison du Dragon »

Brian Cox pour « Succession »

Bryan Cranston pour « Votre Honneur »

Harrison Ford pour « 1923 »

Diego Luna pour « Andor »

Bob Odenkirk pour « Tu ferais mieux d’appeler Saul »

Gary Oldman pour « Slow Horses »

Matthew Rhys pour « Perry Mason »

Antony Starr pour « Les garçons »

Jeremy Strong pour « Succession »

Dominic West pour « La Couronne »