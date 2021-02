Pedro Pascal est Joel dans la série télévisée The Last of Us

The Mandalorian étoile Pedro Pascal jouera Joel dans l’adaptation de la série télévisée de HBO de Le dernier d’entre nous. Le casting de Pascal intervient quelques heures seulement après l’annonce du Le Trône de Fer Bella Ramsey co-vedette dans la série en tant que Ellie, l’adolescente dont Joel s’occupe dans le jeu vidéo original. Comme Ramsey, Pascal a également déjà été présenté sur Le Trône de Fer, bien qu’il ait déjà quitté la série avant les débuts de Ramsey.

Pascal obtient le rôle de Joel dans Le dernier d’entre nous suit également des rumeurs selon lesquelles clair de lune La star Mahershala Ali s’était vu offrir le rôle. Apparemment, Ali avait « encerclé le rôle » avant le casting de Pascal, mais un accord ne s’est jamais concrétisé. Nikolaj Coster-Waldau et Hugh Jackman étaient d’autres noms qui avaient proposé aux fans de faire leur propre casting fantastique en ligne, mais étant donné la popularité de Pascal, les fans vont probablement embrasser The Mandalorian star dans le rôle.

Avant d’assumer son rôle populaire dans The Mandalorian, Pascal a éclaté en tant qu’Oberyn Martell lors de la quatrième saison de Le Trône de Fer. Il est également apparu récemment dans le film de bande dessinée Wonder Woman 1984 en tant que méchant, Max Lord, et vient d’être jeté dans le prochain film de comédie sur le thème de la pandémie de Judd Apatow. Word est l’acteur qui vient d’être disponible pour une nouvelle série, et avec plusieurs grandes offres de divers réseaux et streamers à venir, Pascal a été le plus intrigué par Le dernier d’entre nous.

Dans Le dernier d’entre nous, Joel est un survivant endurci dans un monde post-apocalyptique habité par des créatures ressemblant à des zombies. 20 ans après la fin du monde, Joel est embauché pour faire sortir en contrebande une adolescente nommée Ellie (Ramsey) d’une zone de quarantaine tout en restant à l’écart des pillards et autres dangers. Ce qui commence comme un petit travail « devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre ».

La version originale du jeu vidéo de Le dernier d’entre nous est l’un des jeux sur console les plus populaires de ces dernières années. Il a été un succès rapide lors de sa première sortie en 2013, se vendant à des millions d’exemplaires et remportant plusieurs prix du jeu de l’année. L’année dernière, la suite The Last of Us Part II serait également publié avec un succès tout aussi incroyable. Vendant plus de quatre millions d’unités lors de son week-end de sortie, le titre suivant détient le record de la plupart des récompenses du jeu de l’année.

Sur la base de la popularité du jeu, il a été prévu de créer une version live-action de Le dernier d’entre nous pendant des années. En 2014, Sony avait annoncé une adaptation cinématographique qui serait produite par Sam Raimi. Curieusement, cette version aurait pu en mettre encore une autre Le Trône de Fer alun, car Maisie Williams avait exprimé son intérêt à jouer Ellie pour le projet. En fin de compte, les plans du film ont évolué pour devenir la série télévisée qui est maintenant en préparation pour HBO.

Tchernobyl le créateur Craig Mazin développera Le dernier d’entre nous avec le scénariste et directeur créatif du jeu original Neil Druckmann. Les deux produiront également avec Carolyn Strauss, le président de Naughty Dog Evan Wells, et Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions. Kantemir Balagov dirigera l’épisode pilote. On ne sait pas encore quand la série arrivera sur HBO. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

Sujets: The Last of Us, Jeux vidéo