Pedro Pascal est-il en couple ?

L’acteur qui joue Le dernier d’entre nous C’est une des sensations du moment. Il jouera dans le prochain film d’Almodóvar.

Si nous parlons de sensations de Hollywoodcelui qui ne peut être négligé est celui de Pierre Pascal. déjà avec jeu des trônes Oui Narcos il avait gagné l’affection des fans mais avec ce qu’il a fait dans Le Mandalorien en tant que « tuteur » de Grogu et ce qu’on a commencé à voir ce week-end dans Le dernier d’entre nousfini de le consolider.

Il arrive souvent que lorsque les acteurs deviennent à la mode, des questions liées à leur vie privée commencent à se poser. Dans le cas d Pierre Pascal l’un des plus importants est de savoir si vous êtes marié ou en couple. La réponse, heureusement pour ceux qui rêvent de la traverser dans leur vie, est négative.

Pierre Pascal non seulement il n’est pas père mais il n’a pas non plus de partenaire connu. Jusqu’à présent, tout ce qui a trait aux relations familiales n’a été vu qu’à l’écran. Beaucoup d’entre eux, choisis par lui parce qu’ils « Cela a été très intéressant d’explorer ces liens familiaux »d’après ce qu’il a dit dans une interview avec Yahoo!.

Beaucoup ont commencé à lui prêter attention à Narcos. (IMDb)

Dans l’un des défis viraux de Salon de la vanitél’acteur de Le Mandalorien a subi un test au détecteur de mensonges où il a discuté de son statut de « Prince ». Là, il a reconnu que l’un de ses pêchés mignons consiste à rechercher les pages de fans en son nom pour voir ce que les utilisateurs des réseaux sociaux disent et pensent de lui.

+Prochain projet de Pedro Pascal

L’un des films les plus importants à venir pour Pierre Pascal sera mode de vie étrange. C’est une production qu’il dirigera avec Ethan Hawke et qui dirigera Pedro Almodóvar. L’histoire se concentre sur Silvaun flingueur qui traverse le désert pour rencontrer un vieil ami nommé Jacques, qui est maintenant le shérif de la ville. Avant, ils travaillaient comme hommes armés en partenariat, mais il y avait une relation plus forte qui les unissait.



