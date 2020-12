Pedro Pascal espère participer à d’autres projets ‘Star Wars’

Le protagoniste de ‘The Mandalorian’, Pedro Pascal, a révélé qu’il aimerait participer à d’autres projets de ‘Guerres des étoiles’ jouer son personnage, Din Djarin.

Après le succès qu’il a représenté ‘The Mandalorian’, Lucasfilm a accéléré le développement de différents spectacles de la franchise de ‘Guerres des étoiles’, dont certains ont été annoncés la semaine dernière, comme la série, «Ahsoka» et le retombées concentré sur Obi Wan Kenobi.







Avec le grand nombre de spectacles annoncés, naturellement, de nombreux fans ont commencé à spéculer sur les différents délais qui pourraient se croiser entre les projets et les camées que cela pourrait représenter, comme une éventuelle apparition de Din Djarin dans la série de Ahsoka Tano, dans ‘Rangers de la nouvelle république’ ou vice et versa.

Dans une récente interview, Pascal a parlé de son désir d’apparaître plus de fois dans l’univers de ‘Guerres des étoiles’, «Croisons les doigts… c’est quelque chose de beaucoup plus gros que nous tous, et nous sommes des passagers d’une excellente façon.







D’autre part, les fans ont également commencé à spéculer sur le départ possible de Pascal de ‘The Mandalorian’ en raison de rumeurs soulignant ses différences avec l’équipe créative derrière la série dirigée par Jon FavreauCeci, puisque Pascal chercherait à montrer son visage à l’écran plus longtemps.







Cela a conduit à la spéculation que Boba Fett, interpreté par Temuera Morrison il pourrait assumer le rôle de leader dans les saisons futures de la série.

La finale de la saison de ‘The Mandalorian’ arrivera vendredi prochain, où l’avenir de Bébé yoda après avoir été kidnappé par Moff Gédéon.