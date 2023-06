Pedro Pascal condamne les spectateurs de « Butthurt » qui se plaignent de l’échange de races

Le dernier d’entre nous étoile Pedro Pascal pèse sur le sujet controversé de l’échange de race, de l’échange de sexe et d’autres méthodes pour améliorer la diversité dans le casting. Sur les réseaux sociaux, nous pouvons à peu près nous attendre à voir des plaintes chaque fois qu’un personnage précédemment décrit comme blanc est changé pour une autre ethnie dans un nouveau film ou une nouvelle série télévisée. Nous avons vu un peu de cela récemment avec la sortie de La petite Sirène, qui présente Halle Bailey comme une incarnation noire d’Ariel. Cela a conduit les personnes mécontentes du casting à exprimer leur désapprobation sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #NotMyAriel, même des mois avant la sortie du film.

Pascal, également connu pour son rôle populaire dans le Guerres des étoiles série Le Mandalorien, a abordé le sujet dans une nouvelle interview avec Variety. On lui a demandé s’il était considéré comme un acteur plutôt que comme « Pedro Pascal, le gars latino que nous avons pour les rôles latinos », et cela l’a amené à commenter à quel point il est important d’améliorer la représentation dans tous les films et émissions de télévision. L’acteur pense que l’accent devrait être mis sur « juste placer une personne dans un rôle » plutôt que sur « limiter un personnage à son identité raciale », suggérant que tous les personnages fictifs devraient être équitables en matière de race ou de sexe.

« Je pense que le changement est vraiment important et que la meilleure façon de continuer la représentation est simplement de placer une personne dans un rôle qui ne limite pas un personnage à l’identité raciale », explique Pascal. « Surtout si c’est une propriété intellectuelle que nous ‘ re familier avec ou un livre. Et les gens sont tellement en colère contre ce genre de choses, mais qui s’en soucie? Parce que c’est la façon la plus cool de déplacer l’aiguille, c’est d’être ouvert sur le casting à tous points de vue. »

Pedro Pascal dit que les personnages fictifs ne devraient pas être limités au casting

Cela ne veut pas dire que Pascal veut voir la représentation forcée dans les projets, estimant qu’il devrait également y avoir des efforts pour créer l’histoire la plus forte possible. En tout cas, il suggère que nous progressons, même si les réalisateurs et producteurs hollywoodiens essaient encore de trouver la meilleure façon de s’y prendre.

« Au lieu d’être comme » ce sont les instructions, voici comment nous devons les suivre … étiquetons ce qu’est la représentation et suivons-les « , dit Pascal. « Non, je pense que nous devons continuer à le découvrir et à nous assurer que nous comprenons que la représentation sert à raconter l’histoire au lieu de satisfaire une frustration politique, ce qui est tout à fait légitime également. »

Il a en outre expliqué: « C’est une chose très intéressante à naviguer, et je pense que cela mérite toute l’attention du monde pour que nous le naviguions, et que l’aiguille bouge et que les choses changent un peu. »

Pascal reviendra pour la deuxième saison de Le dernier d’entre nous. Il tourne également actuellement la suite de Gladiateur avec le réalisateur Ridley Scott. Il sera ensuite vu dans le film comique de road trip Poupées à emporter du réalisateur Ethan Coen et des co-vedettes Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan et Beanie Feldstein. Ce film sortira le 22 septembre et une bande-annonce vient de sortir.