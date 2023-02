Pedro Pascal, avez-vous vraiment joué au jeu vidéo original « The Last of Us » ?

Pierre Pascal Il a gagné l’affection du public grâce à sa remarquable interprétation comme Joel dans la série « The Last Of Us » de HBO Max. L’acteur chilien a sans aucun doute surpris avec ce rôle, après son excellent travail dans des productions telles que « Le Mandalorien » « Game of Thrones » et « Narcos ».

Désormais, l’interprète donne vie au principal survivant dans cette adaptation vidéoludique de Le chien méchant. Il entame un long voyage avec le jeune Élie (Bella Ramsey), à la recherche d’un remède contre la pandémie qui a détruit la civilisation moderne telle que nous la connaissons.

Récemment, Pierre Pascal a donné une interview dans laquelle il a répondu si avait en fait joué au jeu vidéo original sur lequel le Série HBO Max. Dans les lignes qui suivent, on vous raconte ce qu’il a révélé à ce sujet.

QUEL A ÉTÉ L’ORDRE DES CRÉATEURS DE LA SÉRIE « THE LAST OF US » ?

Dans une vidéo postée par Sensacine, le co-créateur Craig Mazin Il a dit avoir demandé aux acteurs principaux de ne pas jouer au jeu vidéo. De son point de vue, il voulait les empêcher de prendre des ressources aux interprètes du matériel original.

« Nous voulions qu’ils soient eux-mêmes. Parce que, comme Neil (Druckmann) et moi aimons le dire… Troy et Ashley (les acteurs du jeu vidéo) n’avaient jamais vu Joel et Ellie auparavant. Ils étaient les « Joel et Ellie » pour lesquels ils étaient nés. Nous avons mis autant de Joel et Ellie que possible sur papier. »il prétendait.

Bella Ramsey et Pedro Pascal sont les protagonistes de « The Last of Us » (Photo : HBO)

PEDRO PASCAL A-T-IL JOUÉ AU JEU VIDÉO ORIGINAL « THE LAST OF US » ?

Malgré la demande du showrunners du projet, Pedro Pascal a joué au jeu vidéo. Selon son témoignage, cela était nécessaire pour connaître tous les aspects du personnage qu’il allait représenter. Cependant, à vrai dire, il n’était pas aussi doué pour l’exécution qu’il l’aurait souhaité.

« Je n’avais pas entendu parler du jeu. Ses instructions étaient : n’y jouez pas. Mais je les ai ignorés et j’ai essayé de le jouer; et j’étais terrible, mais mon neveu était fantastique. Il était important pour moi d’interpréter les nuances qui étaient directement liées à ce qui apparaissait dans le jeu original, physiquement, visuellement et vocalement. »manifesté à Filaire.

De plus, il a expliqué que ce qui lui coûtait le plus pour donner vie à Joël devait refléter sa partie la plus violente, puisqu’il n’a jamais été impliqué dans une bagarre dans la vraie vie : «Je n’ai pas eu de combats physiques en grandissant, et encore moins en tant qu’adulte. La violence me fait terriblement peur”il a souligné.

Pedro Pascal est l’un des protagonistes de « The Last Of Us » (Photo: HBO)

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » ?

La série « Le dernier d’entre nous » a été libéré le dimanche 15 janvier 2023. Depuis, vous pouvez voir chaque nouveau chapitre sur la plateforme de streaming HBOMax. Découvrez la bande-annonce de la série télévisée ci-dessous.