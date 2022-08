Pedro Pascal a révélé son secret le plus sombre

Hollywood

L’acteur qui joue Le Mandalorien Il a dit que chaque fois qu’il a Internet à portée de main, il y a une pratique qu’il ne peut pas éviter de faire.

© GettyPierre Pascal.

les étoiles de Hollywood Ils ont généralement leurs fétiches et leurs plaisirs coupables qu’ils gardent souvent secrets. Il arrive que Salon de la vanité invite généralement différentes figures du cinéma et la série pour réaliser une interview particulière dans laquelle on leur demande des choses plutôt personnelles (et pas tellement) qui sont à tout moment soumises à un détecteur de mensonges contrôlé par un spécialiste chargé d’exposer la personne interrogée.

L’un de ceux qui ont fait ce test était Pierre Pascall’étoile de Le Mandalorien Oui narcisses, qui a répondu à une série de questions transformées en une vidéo hilarante visible sur le compte officiel dudit média et qui dure plus de 10 minutes. Parmi les différents sujets abordés, Pascal fait référence à la fin de Jeu des trônes (avec une réponse assez évasive sur la qualité de la fin) et son lien avec oscar isaac.

L’une des questions les plus drôles auxquelles il a dû répondre Pierre Pascal Cela avait à voir avec son statut d’homme de premier plan. Comme l’intervieweur peut être entendu dans la vidéo, il y a des gens qui croient que c’était dans Narcos quand il a joué Javier Péna qui est devenu un « Prince » de Hollywood. Après avoir dit qu’il ne se considérait pas comme un galant et que le spécialiste l’avait dénoncé en disant qu’il mentait, il a fait ses aveux.

« As-tu déjà, tristement, cherché des comptes Instagram qui te suivent parce que tu es une idole ?ils ont demandé Pierre Pascalqui a répondu : « Oui je le fais » et éclata d’un long rire. le protagoniste de Le Mandalorien a noté que son compte préféré est « Compte des fans de Pedro Pascal ». Mais ce n’est pas la seule chose, puisque l’artiste est généralement très actif dans Twitter aussi, où il est vu interagir avec différents adeptes. Cela a à voir avec le fait que, comme il l’a reconnu, dans ce réseau social, il se consacre également à la recherche de son nom pour voir ce qu’ils disent de lui.

+La série tant attendue de Pedro Pascal

S’il faut parler de travail d’acteur dans Pierre Pascal, il y a un projet qui est en développement depuis quelques mois et qui est parmi les plus attendus. Cela se voit sur l’écran hbo max et ce sera une nouvelle adaptation d’un jeu emblématique de Play Station. On parle de Le dernier d’entre nousle jeu vidéo créé par le chien méchant qui se concentre sur une pandémie avec un curieux virus qui se propage rapidement et transforme les personnes infectées en êtres ressemblant à des zombies. Il jouera dans l’histoire avec Bella Ramsey et il n’arriverait qu’en 2023, bien que sa date ne soit pas confirmée.

