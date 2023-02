Pedro Pascal a oublié qu’il était choisi comme Joel dans The Last of Us

La star de The Last of Us de HBO, Pedro Pascal, ne se souvenait pas de l’appel qu’il avait reçu après avoir décroché le rôle.

Pedro Pascal dit qu’il a oublié qu’il a joué le rôle de Joel dans The Last of Us

Pedro Pascal est actuellement au sommet de son art. La troisième saison de Le Mandalorienla série à succès du Guerres des étoiles univers qui l’a comme vedette principale, sera présenté en première dans quelques semaines seulement. De plus, il est également le protagoniste de l’un des plus grands succès de l’année, l’adaptation en série du jeu vidéo populaire Le dernier d’entre nousqui est devenu un énorme succès pour HBO.





Cependant, l’acteur a peut-être été exclu de la série. Et pas parce qu’il a perdu le rôle au profit d’un autre candidat mais parce qu’il a oublié quand ils l’ont appelé pour lui faire savoir qu’il avait été choisi pour le rôle. Cela a été révélé par Pascal lui-même lors de son interview sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon:

« C’était une circonstance vraiment étrange. J’étais en fait à Londres, et tout le monde était à Los Angeles. Et on m’a envoyé ces scripts et j’ai dit… On m’a dit que » Craig Mazin veut que vous lisiez ces scripts, et si vous aimez eux, il aimerait vous parler. J’ai adoré Tchernobyl, la mini-série qu’il a montrée pour HBO. C’était incroyable. Quoi qu’il en soit, j’ai lu le premier scénario et je me suis dit « Ouais, ouais, ouais. Je veux le rencontrer. Je veux le rencontrer. » Et nous avons parlé, nous sommes tombés amoureux et ils nous ont dit : « Est-ce que tu vas rester debout un peu plus tard ? À ce stade, il se faisait un peu tard à Londres : « Pour parler à Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo. Génial. Un gars brillant. « Et il aimerait aussi vous parler. » [I] restez éveillé pour ce Zoom. Nous retombons tous amoureux. Et puis je – et puis, à ce moment-là, il est vraiment tard. Je dois me lever le matin. Je prends une Ambien pour m’endormir au cas où – ils me font monter l’adrénaline et mon espoir. Mais je reçois un appel et on me dit que j’ai obtenu le poste après avoir pris l’Ambien. Et donc, j’étais excité, je suppose, mais je ne m’en souvenais pas. Je me suis réveillé le matin et la première chose qui m’est venue a été : « Oh, mec. Je veux vraiment ce travail. »





Quelle est la prochaine étape pour Pedro Pascal après The Last of Us ?

HBO Max

HBO a déjà renouvelé The Last of Us pour une deuxième saison, et une troisième est déjà en discussion, il reste donc encore plusieurs années à Pedro jouant Joel. Il en sera sûrement de même avec Le Mandalorienqui continue de recueillir la reconnaissance et de bonnes critiques, donc au moins sur le petit écran, il aura du travail pendant un certain temps.

De plus, il continuera à travailler avec HBO en tant que producteur exécutif et responsable de Le procès pour meurtre de mon dentiste, une véritable série limitée sur le crime basée sur un article du New Yorker de 2017. Il raconte l’histoire de la façon dont le Dr Gilberto Núñez a été accusé de la mort de Thomas Kolman, son meilleur ami. Il sera rejoint par Choses étranges‘ David Harbour pour les rôles principaux.

Il jouera également dans Contes bizarres avec Ben Mendelsohn et Jay Elis, Anna Boden et le prochain film de Ryan Fleck, qui dépeint quatre histoires interconnectées se déroulant dans des lieux réels et lors d’événements historiques réels en 1987 à Oakland, en Californie. Il parlera de l’amour de la musique, des films, des gens, des lieux et des souvenirs au-delà de notre univers connaissable. Vous pouvez consulter l’interview de Pascal avec Jimmy Fallon ci-dessous.

