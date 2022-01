Pedro Almodóvar prépare son premier film en anglais avec Cate Blanchett

CINÉMA

Le réalisateur de Todo sobre mi madre adaptera un livre de Lucia Berlin sur grand écran. Voici ce que vous devez savoir sur son prochain projet qui le réunit avec l’actrice de Don’t Look Up.

© GettyPedro Almodóvar adoptera un livre de Lucia Berlin.

le cinéma espagnol a une référence très claire : Pedro Almodovar. Gagnant de deux Prix ​​Oscar il a fait en sorte que chaque morceau de sa filmographie soit une réussite avec un style très marqué. Mais, contrairement à ce à quoi les cinéphiles sont habitués, il innovera cette fois avec un film qui sera développé pour la première fois en anglais. Le casting, le titre et le synopsis ont déjà été publiés et cela promet d’être une première des plus ambitieuses.

Comme l’a rapporté Variety il y a quelques heures à peine, ce sera Cate Blanchett la personne chargée d’incarner le protagoniste de cette histoire. Les médias ont assuré que ce projet qui implique le directeur de Tout sur ma mère et l’actrice australienne en est à ses premiers stades de développement. Ce n’est pas tout, car apparemment cette fois ce ne sera pas seulement The Wish qui produira le film, mais Blanchett elle-même.

Le long métrage sera intitulé Manuel pour les nettoyeurs et s’inspirera du livre homonyme de Lucie Berlin. Ce best-seller a été publié neuf ans après sa mort et rassemble une série d’histoires anthologiques dans lesquelles différentes femmes effectuent des travaux exigeants dans le but de soutenir la vie de leurs enfants. Considérée comme une révolutionnaire en littérature, l’auteure américaine s’est inspirée de sa propre vie pour dépeindre ces expériences.

Bien qu’il y ait 43 nouvelles, Pedro Almodóvar n’en abordera que cinq Manuel pour femmes de ménage. Parmi eux, le livre – chargé de personnages féminins– décrit les tâches quotidiennes d’emplois allant d’un professeur dans une université à un opérateur téléphonique, en passant par une infirmière et une femme de ménage. Toutes ces histoires se déroulent dans le contexte du Texas, d’Oakland et du Mexique.

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur espagnol parle de ces textes. Il l’a déjà fait dans une critique pour une édition du best-seller en espagnol : «C’est le livre aux pages les plus marquées et dans lequel mes annotations au crayon rivalisent de longueur avec le texte original. Ses histoires sont si dures, sordides même, et si drôles, ça me donne envie d’en faire quelque chose”. Apparemment, le moment est venu et cela semble plus qu’intéressant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂