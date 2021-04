Pearl Jam ravira les fans avec un concert classique en streaming

Le groupe grunge et hard rock Pearl Jam a préparé une surprise pour ses followers en mettant à disposition en streaming le concert organisé en 2010 pour le «Hard Rock Calling» pendant le reste du week-end.

Le set de 27 chansons qui a eu lieu à Hyde Park à Londres comprenait des interprétations de chansons des albums « Ten ». « Vitalogy » et « Vs », ainsi que quelques chansons appartenant à « Backspacer », album de l’année 2009 dont ils faisaient la promotion à cette époque. Il sera disponible sur la chaîne YouTube officielle du groupe jusqu’au 5 avril.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Taylor Swift partage une vidéo cryptique anticipant une nouvelle collaboration

Récemment, Pearl Jam a marqué un an depuis la sortie du onzième album studio « Gigaton » dans sa trajectoire qui, jusqu’à présent, n’a pas pu effectuer sa tournée promotionnelle en raison de la pandémie.

En raison du fait que l’Europe a recommencé à prendre des mesures de restriction de voyage et des ordonnances de confinement face à l’augmentation des cas de covid-19, Eddie Vedder et sa compagnie ont vu la nécessité de reporter à nouveau la tournée prévue pour ce continent à un an 2022, où l’on s’attend à ce que les concerts puissent être renouvelés de manière normale et sûre pour leurs participants.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Snoop Dogg surprend avec l’annonce d’un nouvel album

Les fans du groupe pouvaient utiliser des billets déjà achetés aux mêmes dates reportées pour le gina en 2021 ou, s’ils le souhaitaient, demander un remboursement. Lors du verrouillage pour la quarantaine, il a été révélé que Pearl Jam était l’un des groupes les plus écoutés sur les services de streaming ces derniers mois.