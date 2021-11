Pearl Jam envisage de quitter la scène après Roskilde

A travers sa participation à la série Audible « Words + Music », le chanteur du groupe de rock alternatif Pearl Jam Eddie Vedder a présenté de nouvelles déclarations sur l’incident tragique que ses membres ont vécu en 2000 lors du festival Roskilde, qui a failli tuer le live du groupe. les performances.

Bien que l’enregistrement de « I Am Mine », le livre audio de Vedder, ait été réalisé à plusieurs mois des événements survenus au festival Astroworld, son expérience est très similaire à la présentation de Travis Scott. Une avalanche humaine au festival danois pendant la représentation de Pearl Jam a tué neuf personnes.

Les membres de Pearl Jam sont restés à l’écart de la scène pendant deux mois après l’événement tragique et n’ont plus joué dans un festival avant l’édition 2006 de « Reading and Leeds ». « Il y avait au moins une personne dans le groupe, je me souviens, qui pensait que nous ne devrions peut-être plus jouer », a commenté Vedder (via Louder).

Le musicien a souligné que les membres de Pearl Jam ont été touchés par les décès survenus au festival et que, bien qu’ils aient chacun géré l’événement individuellement, ils ont cherché de l’aide et du réconfort les uns des autres. Vedder affirme avoir « disparu » en Europe, prenant des cours de guitare espagnole auprès de personnes qui ne parlaient pas anglais.

C’était une façon de me concentrer et d’être entouré de gens que je ne pouvais pas comprendre pour la plupart.

Pearl Jam reviendra sur scène en août de la même année. Vedder assure que le groupe avait un problème avec la pression qui arrivait, en plus de se sentir étrange lors de la balance devant les sièges vides, ce qui donnerait à l’affaire un « sens différent ».

«Ça a commencé à être très sombre. Il y avait beaucoup d’excitation. J’ai pensé ‘Je peux en profiter, je dois faire quelque chose.’ Eddie Vedder a révélé que c’était à ce moment-là qu’il avait pris un magnétophone et qu’il avait obtenu « Je suis à moi », après quoi il pouvait se sentir prêt pour sa performance, espérant que ce serait sans danger pour tout le monde.