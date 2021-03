Pearl Jam a reporté à 2022 sa tournée européenne en raison de la pandémie

Cette semaine, le groupe grunge américain Confiture de perles a annoncé le report de sa tournée musicale prévue pour l’Europe cet été, annonçant qu’elle sera déplacée jusqu’en 2022, retardant une nouvelle fois les projets de promotion de son nouvel album.

« Gigaton», Le onzième album studio de la trajectoire du groupe, est sorti le 27 mars 2020, quelques semaines à peine après le début des restrictions causées par le covid dans le monde. Eddie veder et l’entreprise aurait été obligée de reporter sa promotion.

Après leur deuxième report, les membres de Pearl Jam ont exprimé dans un communiqué combien il était difficile de reporter «une fois de plus leur retour sur la route». Malgré le scénario décourageant, ils ont exprimé leur enthousiasme pour les vaccins, espérant que très bientôt ils pourront à nouveau parcourir le monde en toute sécurité.

La tournée « Pearl Jam Europe»Débutera les 14 et 15 juin 2022 au Ziggo Dome de la ville d’Amsterdam, capitale des Pays-Bas, en gardant intacte son apparence au Pinkpop Festival le 18 de ce mois. Il y aurait ensuite une participation à la «Waldüne» à Berlin le 21, au «Hallenstadion» à Zurich, en Suisse le 23, au circuit d’Imola en Italie le 25, à la Festhalle à Francfort en Allemagne le 28 et se terminant à le festival Rock Werchter en Belgique le 30.

Le groupement composé de Eddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament, Matt Cameron et Kenneth Gaspar reprendra le mois de juillet à Stockholm le 3 lors de l’édition locale de Lollapalooza, Copenhague à la Royal Arena le 5, Hyde Park de Londres les 8 et 9, Budapest le 12, Cracovie le 14, Paris le 17 , Vienne le 20 et fermera le 22 à l’O2 Arena de Prague.

Les fans de Pearl Jam pourront utiliser les billets déjà achetés lors de leurs représentations programmées. Si vous avez besoin d’un remboursement, vous pouvez le demander aux points officiels où les billets ont été achetés. Dans le cas d’un concert au sein d’un festival, la demande doit être faite auprès des organisateurs dudit événement.