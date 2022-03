Peaky Blinders vient de nous frapper avec l’épisode le plus choquant de la série jusqu’à présent

Peaky Blinders viennent de nous frapper avec l’épisode le plus choquant de la saison jusqu’à présent.

Dans l’épisode trois de la saison six, nous voyons le retour d’un ancien personnage, ainsi que l’introduction d’un nouveau.

Malgré le joyeux retour d’Alfie Solomons (Tom Hardy) dans l’épisode précédent, le cliffhanger se termine avec Ruby, la fille de Tommy et Lizzie, qui est tombée malade.

Pourtant, au début du nouvel épisode, il s’avère que les visions se sont produites à cause d’un problème de santé majeur qu’elle a, qui voit Tommy transporter Ruby à l’hôpital, aux côtés de Lizzie.

Tommy part alors à la recherche de réponses et laisse sa sœur, Ada, en charge pour le moment.

Le chef de la famille Shelby pense que sa fille a été victime d’une malédiction et choisit de rendre visite à la femme de son frère décédé, Esme Shelby (Aimee-Ffion Edwards), qui a été vue pour la dernière fois dans la saison quatre.

Alors que Tommy essaie d’aller au fond de la supposée « malédiction gitane », Ada prend rendez-vous avec Jack Nelson alias, Oncle Jack (James Frecheville), le fasciste Oswald Mosley (Sam Claflin) et son amante Lady Diana Mitford (Amber Anderson).

La réunion inquiétante consiste en un peu de va-et-vient et s’accumule jusqu’à ce que le régime fasciste devienne répandu avant le début de la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir plus que résisté à la réunion, Ada demande à son compatriote Isaiah Jesus (Daryl McCormack) de découvrir qui a volé leur drogue d’opium sur les quais de Liverpool.

Après que le couple se soit dirigé vers les quais, ils sont accueillis par le seul et unique Stephen Graham, qui fait sa première apparition dans la série en tant que Hayden Stagg – l’homme qui dirige les quais.

Arthur affronte le Liverpudlian et vous savez ce qui se passe généralement quand Arthur affronte quelqu’un…

Stagg commence à utiliser ses «mots» comme une arme et donne à Arthur un discours philosophique qui laisse le frère Shelby en larmes et, plus important encore, l’homme de Liverpool s’en sort plutôt indemne.