Peaky Blinders : Tommy Shelby sera-t-il dans le film ?

Peaky Blinders travaille sur un film pour clore son histoire et les détails précis de son intrigue sont inconnus, ce qui amène ses fans à se demander si Tommy Shelby sera présent. Savoir la réponse!

© BBCPeaky Blinders : Tommy Shelby sera-t-il dans le film ?

Peaky Blinders a présenté il y a quelques jours sa sixième et dernière saison sur le service de diffusion en continu Netflix, clôturant ainsi la série débutée en 2013. Ses nouveaux épisodes font déjà fureur chez les fans, qui savent que l’histoire n’est pas encore terminée et se poursuivra avec un film déjà en préparation. Des détails importants restent à connaître, comme la participation de Tommy Shelby. Votre présence est-elle confirmée ?

Au début de 2021, l’annonce officielle est venue que le sixième volet serait le dernier du programme, mais en même temps, ils ont anticipé que leur univers continuerait à vivre. Votre Créateur, Steven Chevaliera confirmé quelques jours plus tard que le Coronavirus avait modifié les plans d’une saison 7 et ils ont trouvé une nouvelle voie en réalisant un long métrage qui mettrait fin à l’histoire des gangsters britanniques.

+ Tommy Shelby sera-t-il dans le film ?

Posséder Chevaliert a déclaré au BFI London Film Festival que le film ne commencerait la production qu’en 2023 : « Il se déroulera et sera tourné à Birmingham. Et ce sera probablement la fin du chemin pour Peaky Blinders tel que nous le connaissons. ». Auparavant, il avait déclaré : « Je sais ce qui va se passer dans ces histoires et c’est une sorte d’histoire inédite qui s’est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale dans laquelle Peakys sera impliqué. ».

Dans la même conversation avec Horaires radio, Steven a confirmé que Tommy Shelby reviendrait pour le film. Récemment, Cillian Murphy je parle avec date limite à propos du film : « Je serais aussi excité que n’importe qui de lire le script. Mais je pense que c’est bien pour nous tous de faire une pause. C’est toujours une chose saine à faire et ensuite nous pourrons nous remettre ensemble. ». Ses paroles sont parallèles à celles de Chevalier et pour le moment ils ne démarreront pas la production.

«Je pense que j’ai trouvé certains des scripts les plus cool de la série, haut la main; certains des meilleurs acteurs que j’ai jamais rencontrés. Je n’aurais jamais pensé jouer un personnage qui durerait une décennie et qui aurait la capacité d’aller si loin et d’avoir un matériel aussi riche. »a dit Murphy aussi sur son caractère. Pour l’instant, il n’y a pas plus de détails sur le film Peaky Blinders et les fuites assurent qu’il pourrait arriver fin 2023 ou début 2024.

