Peaky Blinders, saison 6 : première fois sur Netflix

Les derniers épisodes de Peaky Blinders arrivent sur Netflix et ici nous vous dirons tout pour que vous puissiez le voir avant tout le monde. Vérifiez le calendrier des premières dans votre pays !

©NetflixPeaky Blinders, saison 6 : première fois sur Netflix.

Peaky Blinders s’est imposée comme l’une des séries les plus acclamées de ces dernières années et arrivera bientôt sur le service de streaming Netflix avec sa sixième et dernière saison. Il arrivera quelques mois après sa première sur le réseau britannique BBC, mais peu ont eu l’occasion de voir les nouveaux épisodes et il sera désormais disponible pour le grand public via la plateforme. À quelle heure est-ce que c’est la première ?

Tommy Shelby reviendra après la tentative d’assassinat ratée de Sir Oswald Mosely, répondant à une grande partie des inconnues laissées par le cinquième volet avec des retours très particuliers. D’autre part, l’arrivée du fascisme sur le vieux continent déclenchera la Seconde Guerre mondiale et le personnage de Cillian Murphy Il devra composer avec cela, tout en entretenant une lutte de pouvoir comme le prévient sa sœur Ada.

C’était plus de deux ans d’attente pour les fans, puisque les plans de production ont été affectés par la pandémie de Coronavirus. Début 2021 ils ont annoncé la reprise du tournage avec une photo de leur protagoniste et en même temps ils ont annoncé que le sixième volet serait le dernier du programme. Cependant, ils ont également confirmé que dans le futur il y a un projet de film qui continuera l’histoiredont on sait très peu.

Cillian Murphy, Paul Anderson, Anya Taylor-Joy, Tom Hardy, Finn Cole et Sophie Rundle ce seront quelques-uns des visages reconnus par les spectateurs qu’ils reverront, mais ils n’auront plus Polly Gray, puisque leur actrice Helen McCrory décédé l’an dernier. Parmi certains des ajouts, nous trouvons Stephen Graham, Conrad Khan, James Frecheville et Amber Andersondans un personnage qui, selon eux, fera parler les gens.

+ Quand la saison 6 de Peaky Blinders est-elle diffusée ?

Après un temps sans nouvelles pour les fans qui suivaient la fiction britannique en exclusivité sur la plateforme, début mars il a été officialisé que la sixième et dernière saison de Peaky Blinders sera disponible à partir de ce vendredi 10 juin. Si vous êtes en Amérique latine, nous vous assurons désormais qu’il vous faudra vous lever tôt pour voir les nouveaux épisodes. Vérifiez votre horaire!

+ À quelle heure Peaky Blinders 6 est-il diffusé sur Netflix ?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

