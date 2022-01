Peaky Blinders Saison 6 ira dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale

La sixième et dernière saison à venir du drame policier populaire Peaky Blinders verra le déclenchement d’une guerre mondiale, allant « dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale », déclare le créateur Steven Knight. Alors que la saison 6 doit maintenant être la dernière sortie de Tommy Shelby et de sa bande (au moins sous forme de série), Knight a décidé d’élargir la portée de l’histoire, son intention ayant toujours été de mettre fin à Peaky Blinders avec les deux guerres mondiales. .

« C’était toujours la Grande-Bretagne entre les guerres – comment la leçon d’une guerre n’a pas été apprise et a été répétée. C’est aussi la fin de l’empire : nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale et à la fin de celle-ci, il n’y a plus vraiment d’empire. Mais j’ai… révisé la portée de ce que c’est. Il ira maintenant dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Parce que je pense juste que l’énergie qui existe dans le monde pour cela, je veux que ça continue, et je veux voir comment cela peut progresser au-delà de cela.

Fans de Peaky Blinders ont été déçus d’apprendre que la saison 6 sera la dernière de la série. Alors qu’un film a depuis été confirmé, Knight a maintenant suggéré à Empire qu’il y aurait beaucoup plus à venir du gang. « Je considère cette sixième série comme la fin du début », a déclaré Knight à propos de la série à venir.

Débutant en 2013, Peaky Blinders suit Cillian Murphy dans le rôle de Tommy Shelby, le dangereux chef du Peaky Blinders, un gang criminel basé à Birmingham en 1919. La cinquième saison de l’émission a été diffusée l’année dernière sur BBC One et s’est avérée être la saison la plus populaire de l’émission à ce jour, attirant en moyenne 7 millions de téléspectateurs par épisode.

La saison 5 s’est terminée avec Tommy Shelby et le gang dans une position précaire après l’assassinat raté d’Oswald Mosley, des fissures dans la famille commençant à se former en raison des ambitions de Michael. Les derniers instants de la finale de la série ont vu Tommy continuer à succomber au traumatisme mental dont il souffre depuis le début de la série, culminant avec lui face à une hallucination de sa femme décédée tout en pointant une arme sur sa tête, apparemment prête à tirer sur la gâchette.





Les détails de la saison 6 coulent lentement, avec un teaser récent révélant que Alfie Solomons de Tom Hardy reviendra pour cet acte final. Il a également été révélé que Boardwalk Empire La star Stephen Graham se joindra également à la procédure, bien que son rôle soit jusqu’à présent resté un mystère.

Alors que la saison à venir a été confirmée comme la dernière, Steven Knight a depuis déclaré que l’histoire se poursuivrait sous une autre forme. « Covid a changé nos plans », a déclaré le créateur. « Mais je peux dire que mon plan depuis le début était de terminer Peaky avec un film. C’est ce qui va se passer. » Knight a même taquiné que la saga de Peaky Blinders pourrait continuer bien au-delà de Tommy Shelby de Cillian Murphy. « Sous la forme dans laquelle il se trouve, il est absolument impossible que cela fonctionne sans Cillian. Au fur et à mesure qu’il grandit et progresse, qui sait? » » Il peut y avoir des mondes qui font partie du monde de Peaky qui concernent quelqu’un d’autre, mais il est le centre autour de lui. [which] tout tourne. »





Peaky Blinders la saison 6 devrait sortir plus tard cette année.





