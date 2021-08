Peaky Blinders Saison 6: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons jusqu’à présent

TELEGÄRTNER Fiche RJ45 mâle CAT 6A blindé J00026A2112 RJ45 mâle, droit métal 10 pc(s) S375471 - Telegärtner

description Le connecteur mâle RJ45 cat.6A permet confection rapide et fiable sur place, pour tous les réseaux de Voice jusqu'à Ethernet 10 Gigabit. Il se monte en moins d'une minute sur tous les types de câbles courants, sans outils spéciaux. Même si l'espace est réduit dans le centre informatique, il est possible de réaliser des connexions au centimètre près et à moindre coût. Finis les surplus de câbles et les problèmes de place qui en découlent ! Grâce à sa forme compacte, le connecteur compatible multi-port Cat. 6A peut également être utilisé dans un espace restreint. Application: Etape 1: enlevez la gaine du câble, assemblez les câbles par paires, dénudez-les et introduisez-les dans le gestionnaire de fils. L'aide au montage intégrée protège la platine et facilite le montage. Grâce à l'impression bien visible, il est possible de choisir entre T568A et T568B selon le code couleur. Comprimez le gestionnaire de fils à l'aide d'une pince et coupez les câbles en saillie. Étape 2: