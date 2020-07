Peaky Blinders Saison 6: Date de sortie, distribution, histoire

Peaky Blinders est un drame télévisé britannique sur la friction du crime réalisé par Anthony Byrne. De cette friction de la criminalité, une autre saison de Peaky Blinders sortira bientôt. L’ensemble de la série tourne autour de l’Angleterre et exploite les crimes de la famille Shelby à la fin de la Première Guerre mondiale. En sachant que la saison cinq est sortie en août 2019 avec un total de 6 épisodes. Peaky Blinders La saison 6 n’a toujours pas de date de sortie spécifiée.

Cela ne peut pas empêcher les fans de deviner ce qui va se passer ensuite. Que certains drames prennent un temps réservé pour la post-production pendant environ six mois, Peaky Blinders entre également dans cette catégorie. Vous devez l’écrire, et l’aspect storyboard est déjà terminé. La partie production doit démarrer en mars mais reportée à juillet en vue de l’éclatement de la pandémie.

Peaky Blinders Saison 6: Date de sortie

Selon le calendrier avant la saison 6 devrait être diffusée d’ici la fin de 2020. Par l’invité inattendu de la pandémie de coronavirus menant l’arrêt de la production. Dans la récente interview, Selon le réalisateur, le tournage débutera en décembre 2020 ou janvier 2021. Déjà le scénario et l’intrigue étaient terminés, les productions allaient également commencer. Si le tournage de la saison commence en décembre 2020, il se terminera en mai 2021 et les six prochains mois pour la production.

n pensant à ce calcul, la saison 6 sortira d’ici la fin de 2021 ou au début de 2022. Les fans doivent également savoir que la saison 7 de Peaky Blinders a également confirmé mais pas officiellement.

Le casting de Peaky Blinders pour la prochaine saison:

Chaque saison ou suite se poursuit avec les principaux personnages principaux. Ici aussi, nous voyons des visages similaires et même des visages invisibles. Le casting w pour les couvertures de la saison 6

Oswald Mosley comme Sam Claflin

Cillian Murphy comme Tommy Shelby

Finn Cole comme Michael Gray

Sophie Rundle comme Ada Thorne

Natasha O’Keeffe comme Lizzie Shelby

Harry Kirton comme Finn Shelby

Packy Lee comme Johnny Dogs

Jordan Bolger comme Isaiah

Charlie Murphy comme Jessie Eden

Emmett J. Scanlan comme Billy Grace

Tom Hardy comme Alfie Solomons

Annabelle Wallis, comme Grace Shelby peut également revenir.

On peut revoir Stephen Graham, mais toujours pas encore confirmé sur son rôle ou son personnage.

Peaky Blinders Saison 6: Histoire

Le créateur de Peaky Blinders a déclaré que la nouvelle saison allait être supérieure aux autres saisons. Le scénario n’était pas encore entièrement confirmé, mais les créateurs et les fans de la finale de la saison précédente avaient de nombreuses questions sur le fait que «Qui a mouchardé sur Tommy»? et le prochain personnage ennemi sera planifié par Miachel?

Il y a beaucoup de questions sur Internet après la finale de la saison dernière. Peaky Blinders a toujours été l’histoire la meilleure pour les rebondissements et les intrigues uniques des créateurs. Nous sommes encore en train de deviner pour la saison 6, il reste encore beaucoup à confirmer. À travers les informations fournies par les créateurs de Drama, Gina et sa famille ont révélé leur sombre histoire. Des rumeurs circulent sur Internet selon lesquelles nous pourrions devenir une partie de l’histoire d’Hitler dans la saison 6.