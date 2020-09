Peaky Blinders Saison 6: Date de sortie, distribution et connaître ici toutes les dernières mises à jour

Quand verrons-nous la prochaine fois Cillian Murphy comme le gangster à casquette plate le plus célèbre de Birmingham, Tommy Shelby?

La cinquième saison de Peaky Blinders s’est terminée sur un énorme cliffhanger – avec toute la réapparition fantomatique d’une personnalité très aimée qui a été assassinée lors d’une saison précédente, ainsi que le sort du gangster Tommy Shelby (Cillian Murphy) laissé en suspens.

Le drame policier d’intervalle est un succès international pour la BBC, avec sa distribution stellaire et ses intrigues captivantes vouant une acclamation critique et commerciale des deux côtés de l’Atlantique et au-delà.

Il n’est donc pas surprenant que les espoirs soient grands pour le sixième volet des entreprises criminelles de la famille Shelby – et les fans de la série ont été affligés d’apprendre ce qui est arrivé à Tommy après la saison cinq, le public abandonné ne sachant pas s’il avait survécu.

Cependant, comme la plupart des émissions de télévision, le calendrier de tournage de Peaky Blinders a été reporté en raison de cette pandémie de coronavirus.

Espérons que de nombreux radiodiffuseurs britanniques, dont la BBC, annoncent leur intention d’introduire de nouvelles mesures de sécurité pendant le tournage pour dispenser du principe de séparation de 2 mètres, Peaky Blinders saison six sera bientôt sur nos écrans.

Pendant ce temps, cependant, nous allons simplement devoir attendre que la famille de l’infraction Shelby revienne dans les rues pavées de Birmingham.

Les cinq séries précédentes du drame policier temporel ont observé les Shelby étendre leur organisation criminelle à travers le pays, la mort de divers membres de l’équipe et la montée du leader fasciste Oswald Moseley (Sam Claflin).

Et la première femme de Tommy, Grace, pourrait faire encore une autre apparition d’outre-tombe après qu’Annabelle Wallis ait averti le personnage «d’avoir des affaires en suspens».

Avec beaucoup de questions à répondre et la célébrité Emmett J Scanlan décrivant les scripts de la saison prochaine comme « tellement bon », il y a beaucoup de choses à être enthousiasmées quand il s’agit du cinquième spectacle de Peaky Blinders.

Scènes de la saison 6 de Peaky Blinders: combien y en aura-t-il?

Chacune des cinq saisons de l’institution de la BBC a eu six scènes chacune. Par conséquent, aujourd’hui, ne plus résister au passage principal, nous comptons sur le composant suivant devrait également observer cette disposition. Aussi, nous réalisons Peaky Blinders saison 6; la scène 1 peut être appelée «jours sombres».

Le chef Anthony Byrne a également déclaré qu’ils avaient une idée de scènes à peu près plus longues: «Nous l’avons mentionné pour la scène principale de la saison 6 et dans un moment pour la scène restante de la saison 6, le concept est merveilleux, et c’est des kilomètres à la mode à faire.

Quoi qu’il en soit, je veux examiner la scène incroyable, je choisirais peut-être de ne plus jeter un œil à la scène très étendue. Je diminuerais continuellement pour l’exceptionnel et maintenant plus pour votre durée.

Qui est dans le casting de la saison 6?

Le casting n’a pas encore été confirmé pour la saison prochaine, mais vous pouvez être sûr que Cillian Murphy reviendra dans l’utilisation de Tommy Shelby, pour lequel il a été largement salué par la critique.

Les autres principaux acteurs de la série sont également très susceptibles de revenir, notamment Paul Anderson (Arthur Shelby), Harry Kirton (Finn Shelby) et Sophie Rundle (Ada Thorne).

Il y a aussi la promesse d’un tout nouveau personnage féminin, selon le réalisateur Anthony Byrne: «Il y a un personnage féminin formidable qui est nouveau, qui est assez sombre. Je n’ai jamais vu un personnage comme elle dans Peaky auparavant.

Le personnage n’a pas encore été choisi, mais il a décrit la femme mystérieuse comme possédant une idéologie «dangereuse».

«C’est similaire à [Oswald] Mosley… c’est une idéologie similaire, et c’est difficile pour n’importe quelle personnalité, comme je l’ai déjà mentionné… lui ou elle, ils n’ont pas d’armes à feu ou de gang, mais ils ont une idéologie qui ressemble à un virus et c’est plus dangereux que n’importe quoi. »

Même si la première femme de Tommy, Grace, a été assassinée pendant la troisième corde, nous l’avons vue se réunir en cinquième année pour hanter son ancien mari, et elle est même apparue à la finale de la saison, avec Tommy lui parlant depuis qu’il tenait un pistolet sur sa tête. Annabelle Wallis, qui joue Grace, a laissé entendre sur Twitter qu’elle pourrait revenir pour la saison, en écrivant que Grace « a des affaires inachevées ».

Parlant lors de la session Ask Me Anything sur Reddit, Steven Knight a été invité à demander à un fan pourquoi il avait tué le personnage Grace (elle est morte aux mains d’un assassin italien).

Il a dit: «Le point avec Grace que si elle avait vécu, Tommy aurait pu être heureux. Il n’était pas censé être heureux.

Malgré la démission de tante Polly de l’entreprise, nous serions étonnés si Helen McCrory ne reprenait pas également son rôle. De plus, nous pouvons nous attendre à voir la deuxième femme de Tommy, Lizzie Shelby (Natasha O’Keeffe), même si elle n’était pas sa plus grande fan à la fin de la cinquième série.

Mais l’épouse d’Arthur, Linda Shelby (Kate Phillips), est-elle partie définitivement? Et contient Gina Gray (Anya Taylor-Joy) a persuadé Michael Gray (Finn Cole) de se lancer seul?

Charlie Murphy (leader syndical Jessie Eden), Ned Dennehy (Oncle Charlie), Ian Peck (Curly), Packy Lee (Johnny Dogs) et Benjamin Zephaniah (prédicateur de rue Jeremiah Jesus) semblent également susceptibles de revenir dans la sixième série.

Sam Claflin peut agir en tant que politicien fasciste Oswald Mosley, cependant, après le chaos de la finale de l’émission, sa relation avec Tommy aura considérablement changé. Et Brian Gleeson se réunira-t-il en tant que patron de Billy Boys, Jimmy McCavern?

La réapparition d’Alfie Solomons (Tom Hardy) soulève également la perspective d’un retour de son personnage dans la chaîne, probablement basé sur l’accessibilité de Hardy comme l’un des talents les plus demandés d’Hollywood.

En ce qui concerne les célébrités invitées pour la prochaine émission, Stephen Graham devait apparaître dans la saison six, cependant, en raison du retard de fabrication causé par le coronavirus, il n’est pas certain qu’il puisse s’engager sur les futures dates de tournage.

