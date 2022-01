Peaky Blinders: révélé quand la date de première de sa sixième saison serait annoncée

PREMIÈRES

La série mettant en vedette Cillian Murphy revient avec une dernière saison qui reste encore un mystère complet.

© ImbdPeaky Blinders

Peaky Blinders se rapproche de la première de sa sixième saison en Netflix. Et aujourd’hui, il a été révélé quand la grande annonce serait faite sur la date de sortie de cette histoire qui a piégé le public et qui jusqu’à présent est un grand mystère. La série, mettant en vedette Cillian Murphy, est l’un des favoris mondiaux et compte déjà cinq saisons disponibles qui ont été un succès complet.

De quoi va parler cette sixième saison de « Peaky Blinders » ?

La fiction, issue de la BBC, aura deux sorties : la première sur le réseau de télévision et la seconde sur Netflix.

D’après les propos de Knight en dialogue avec Empire, il a fourni des détails sur cette sixième saison et la place qu’occupera la Seconde Guerre mondiale dans cette partie :

« C’était toujours la Grande-Bretagne entre les guerres, comment la leçon d’une guerre n’a pas été apprise puis répétée. De plus, c’est la fin de l’empire : nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale et à la fin, il n’y a plus d’empire, vraiment. […] Il ira maintenant dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que l’énergie qui existe dans le monde est là pour continuer, et je veux voir comment elle peut progresser au-delà de cela. »

Mais ce ne sont pas toutes les nouvelles, puisqu’il y aura aussi un film « Peaky Blinders : la rédemption de Thomas Shelby », une préquelle de la série.

Quand est la première?

Le compte officiel de Peaky Blinders Il a publié sur ses réseaux sociaux que mercredi prochain 2 février à 7h30 GMT, une grande annonce sera annoncée et qu’il pourrait très bien s’agir de la première. Dans le message, les fans sont avertis que tout au long du mois de février une série de nouvelles surprenantes sur la série seront révélées et cette première génère déjà la révolution parmi eux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂