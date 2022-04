Peaky Blinders remercie les fans pour leur soutien alors que la série touche à sa fin dramatique

Les spoilers pour la finale de la série Peaky Blinders sont ci-dessous.La route a été longue pour le Peaky Blinders mais après dix ans le drame de gangsters à succès a pris fin dimanche soir et le compte Twitter officiel de l’émission a rapidement partagé une publication de la casquette d’un certain Tommy Shelby, avec un message aux fans les remerciant pour le soutien qu’ils ont apporté à la série au cours des années. Comme la plupart des finales de séries se déroulent, tout le monde n’était pas satisfait au moment du générique final, mais il y a toujours la promesse du Peaky Blinders film venant résoudre ces questions pendantes avec lesquelles les fans ont inondé les médias sociaux. Lisez la suite, mais méfiez-vous des spoilers pour le dernier épisode de la série.

Le message sur Peaky Blinders‘ Twitter page lu, « Merci d’avoir regardé Peaky Blinders. Merci à tous les fans incroyables qui ont fait partie du voyage au cours des dix dernières années. Nous n’aurions pas pu le faire sans votre soutien. Maintenant, nous les Peaky Blinders, nous nous reposons.

Les fans ont eu des sentiments mitigés à propos de la dernière saison de l’émission, qui a été retardée en raison de la pandémie de Covid et pour certains, cela ne valait pas la peine d’attendre, mais l’épisode final du long métrage a réussi à apaiser beaucoup, et tandis que la torsion se termine de Tommy Shelby (Cillian Murphy) découvrant que son diagnostic de tumeur tuberculeuse terminale n’était qu’un mensonge destiné à le forcer à se suicider a assuré que la série se terminait en beauté après avoir gémit pendant l’épisode, les nombreuses coïncidences, les points d’intrigue alambiqués et de nombreux sans réponse les questions se sont avérées difficiles à accepter pour certains critiques et téléspectateurs.





« Fin dégoûtante – perte absolue de temps pour les fans sur les séries cinq et six, pas la faute des acteurs mais les scénaristes l’ont laissé tomber / ont manqué d’idées – BIG TIME », a commenté un utilisateur de Twitter. Un autre a déclaré: « ngl n’était pas la meilleure fin après 10 ans, je me sentais comme une configuration juste pour le film, je pense que c’est là que ça a mal tourné, par rapport aux fins de séries comme breaking bad, c’était très faible. »

Cependant, en revanche, d’autres ne pouvaient pas en avoir assez de l’épisode avec des commentaires comme « 99,9% des gens où un certain Tommy allait mourir, puis la photo du mariage d’Oswald montrant qu’il n’était pas vraiment malade étant donné que la torsion massive cimente le final comme étant l’un des meilleurs de tous les temps à mes yeux. Voir plus de réactions ci-dessous.

Le film Peaky Blinders est déjà en développement, ce qui explique tant de questions sans réponse pendant la finale.





Il a été révélé plus tôt cette année que bien que la série de Peaky Blinders touchait à sa fin avec sa sixième saison, ce n’était pas la dernière fois que nous voyions Tommy Shelby de Cillian Murphy sur les écrans. La vraie question était de savoir qui d’autre avec le personnage principal serait encore là pour apparaître dans la fonction de suivi.

« C’était toujours la Grande-Bretagne entre les guerres – comment la leçon d’une guerre n’a pas été apprise et a été répétée », a précédemment révélé le producteur Steven Knight. « C’est aussi la fin de l’empire : nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale et à la fin de celle-ci, il n’y a plus vraiment d’empire. Mais j’ai… révisé la portée de ce que c’est. Il ira maintenant dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Parce que je pense juste que l’énergie qui existe dans le monde pour cela, je veux que ça continue, et je veux voir comment cela peut progresser au-delà de cela.





Le film remplacera essentiellement une septième saison prévue de la série. Avec certains fans suggérant que la série avait plus que suivi son cours et diminuait sur le front des idées, il se pourrait qu’un film soit le meilleur moyen de régler tous les détails sans avoir à produire encore six heures ou plus de contenu pour fais le. Attendez-vous à plus de nouvelles sur le Peaky Blinders film quand il entrera en production l’année prochaine.





