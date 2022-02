Peaky Blinders présentera sa sixième et dernière saison le 27 février

La sixième et dernière saison du drame policier britannique, »Peaky Blinders » a enfin une date de sortie. La populaire série reviendra 27 février être émis par Bbc, après plusieurs revers dus à la pandémie de COVID-19. Nous laissant surpris par son histoire incroyable, la sixième saison prévoit de clore cette intrigue en beauté. le réalisateur de la série Anthony Byrneétait confiant dans le travail accompli dans ces épisodes, rendant les choses plus intenses pour Tommy Shelby et compagnie.

« Nous avons réussi. C’est la fin parfaite. C’est énorme et se classe parmi les grandes fins des séries télévisées de longue durée », a expliqué Byrne. La série, qui a été créée en 2013, raconte l’histoire du gang criminel qui existait dans la ville de Birmingham au milieu du XXe siècle, mettant en vedette Cillian Murphy. Depuis lors, il est devenu un énorme succès dans le monde entier et les critiques lui ont donné de nombreuses critiques positives. Maintenant, après cinq saisons spectaculaires, cette histoire se terminera avec son sixième épisode.

Bien que malheureusement l’actrice Helen McCrory Il n’apparaîtra pas dans la série en raison de sa mort avant le début du tournage de la saison, de nombreux acteurs principaux de la série reviendront. Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle, Anya Taylor-Joy Oui Tom Hardy sont quelques-uns des acteurs de la sixième saison.

Depuis la saison 5 de »Peaky Blinders » Terminée en 2019, de nombreux fans ont eu deux ans pour formuler leurs théories sur la direction que prendrait la saison 6 en termes d’histoire. Selon le créateur de la série, Steven Chevalierprochaine saison de »Peaky Blinders » verra Tommy Shelby faire face à son défi le plus difficile à ce jour, menacé par la marée montante du fascisme, au bord de la guerre mondiale et devant faire face à de graves menaces américaines.

Jusqu’à présent, ils n’ont pas confirmé quand la dernière saison de »Peaky Blinders » arrivera sur Netflix, mais apparemment ce n’est qu’une question de temps avant que le géant du streaming ne l’annonce. Même ainsi, l’univers créé par Knight ne se terminera pas complètement, car la série présentera au moins un film qui commencera à tourner dans 2023. Son créateur finira peut-être même par parier sur la production d’une sorte de spin-off, même s’il faudra patienter car rien n’est encore confirmé.