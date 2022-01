Peaky Blinders présente la bande-annonce de sa sixième saison

Une nouvelle année est arrivée et avec elle, de nombreuses surprises pour les fans de séries. Et c’est que récemment, BBC a partagé un aperçu de la saison six à partir de Peaky Blinders cela a laissé tout le monde absorbé et a voulu en savoir un peu plus sur ce que peut être une fin émotionnelle et intense. Rapidement, l’avancée est devenue une tendance dans les réseaux sociaux provoquant toutes sortes de réactions. Découvrez le teaser ici !

Depuis quelques semaines maintenant que les fans de fiction qui tourne autour Tommy Shelby, discutez de ce qui va se passer ensuite. Et c’est que depuis la fin de la cinquième saison, la chaîne de télévision n’a donné que quelques indices, indiquant clairement qu’il y a encore beaucoup d’histoire à raconter. Mais tout cela était chargé de suffisamment de mystère après que la pandémie de coronavirus a considérablement compliqué le calendrier.

Il y a de moins en moins de temps pour que la livraison avec de nouveaux chapitres ait son lancement officiel. Protagonisée par Cillian Murphy, la série d’époque est devenue l’une des préférées des utilisateurs grâce à son excellent cadre et à son intrigue si captivante. C’est pour cette raison qu’ils n’attendent plus la sixième partie et la suivante film, qui aura son tournage au cours de la 2023.

Selon la BBC, Peaky Blinders retournerais « Bientôt en 2022 », laissant la porte ouverte à la diffusion des épisodes fin janvier ou début février, toujours sans date confirmée et avec la possibilité de passer en mars si besoin. Rien n’est défini à cet égard mais il y a une certitude : on reverra Murphy dans le rôle principal.

La bande-annonce présentait également un premier aperçu du personnage joué par Stephen Graham, l’un des ajouts les plus prometteurs de cet opus. De leur côté, ils continueront à participer à la fiction Helen McCrory, Paul Anderson, Finn Cole, Sam Clafin, Sophie Rundle, Anya Taylor-Joy, Natasha O’Keeffe, Harry Kirton et Brian Gleeson.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂