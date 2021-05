Peaky Blinders: première photo de Cillian Murphy sur le plateau

L’équipe de Peaky Blinders a commencé il y a près d’un an à filmer la dernière saison de la série et, depuis qu’il est devenu connu que ces nouveaux épisodes seraient la clôture finale de l’histoire de Tommy Shelby, les fans sont très impatients de savoir ce qui va se passer. On ne sait toujours pas quand cette édition sera publiée sur Netflix, mais certains détails de ce qui s’en vient ont déjà commencé à fuir.

Outre le fait que le directeur de Peaky Blinders Il a partagé une photographie énigmatique du tournage sur son compte Instagram, également à travers des réseaux de fiction, on a appris que, pour cette saison, ils ajouteraient le grand Stephen Graham. Mais voilà enfin la carte postale que tout le monde attendait: celle de Cillian Murphy.

La première image de Cillian Murphy sur le plateau était déjà connue. Photo: (Netflix)



« Le réalisateur Anthony Byrne et Cillian Murphy dans les coulisses de la saison 6», Ont-ils écrit dans le compte rendu officiel du petit réseau de caméras. Dans l’image, vous pouvez voir l’acteur caractérisé comme Shelby penché au-dessus d’un cadre de porte avec un sourire charmant tandis que son réalisateur porte une jugulaire simulant une conversation avec lui.

La dernière saison de Peaky Blinders il continue d’être maintenu sous un silence hermétique. On sait peu de choses sur l’objectif qui sera donné au nouvel opus, bien que depuis le tournage, en plus des photographies, certains événements futurs étaient connus: au-delà de la pandémie de coronavirus, ainsi que de ce qui est arrivé à Le sorceleur avec Henry Cavill, Murphy a eu un accident et ils ont eu un jour de moins d’enregistrement.

Bien que, aussi, cette saison de la série ait été marquée par la mort douloureuse d’Helen McCroy. L’actrice, reconnue pour son rôle de Polly Gray, est décédée d’un cancer qu’elle combattait et l’acteur principal a eu quelques mots tendres pour lui dire au revoir.