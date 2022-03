«Peaky Blinders»: le poème de Tommy révèle-t-il vraiment la fin de la saison 6?

Il est probable que le premier épisode de la saison 6 de « Peaky Blinders» a beaucoup éclairé sur ce que sera la fin, principalement à cause du poème que Tommy Shelby a récité à son cousin Michael Gray. Les deux personnages maintiennent une tension énorme et on s’attend à ce que le résultat soit tragique pour l’un d’entre eux.

PLUS D’INFORMATIONS: Comment et à quelle heure voir « Peaky Blinders » Saison 6 Chapitre 2 ?

Comme nous nous en souviendrons, Michael a blâmé Tommy pour la mort de sa mère, qui dans la série est connue sous le nom de tante Polly. Lors des funérailles, Gray a reproché à Shelby de ne pas avoir empêché la mort de l’un des personnages les plus aimés de l’histoire, alors il a juré de se venger de lui. « Peu importe ce qu’il faut, peu importe le nombre de mensonges que j’ai à dire, je prendrai ma revanche sur Tommy Shelby », a-t-il déclaré.

De plus, la tension s’est également intensifiée lorsque Michael a tenté de devenir le chef de tout le clan, donc, sans aucun doute, les problèmes de ces deux personnages seront la clé du développement de cette sixième saison, qui, à son tour, dans la dernière .

La mort de tante Polly a provoqué de nouvelles tensions entre les cousins ​​​​Tommy et Michael (Photo: BBC)

LE POEME DE TOMMY SHELBY

Lors d’un supposé rendez-vous d’affaires entre ces deux figures de la production télévisuelle, Michael Gray tente de se moquer de son cousin en lui demandant de réciter un poème devant toute sa bande, ce qui a été accepté, marquant un point clé de ce qui va se passer dans la suite. d’épisodes.

Shelby décide de raconter le poème « A poison tree » de l’auteur William Blake, dans lequel il raconte comment une personne empoisonne une pomme d’un arbre sachant que son ennemi entrera dans son jardin pour la voler et la manger, marquant ainsi sa mort.

Au lieu de prêter attention à ce qui est dit dans le texte, Michael s’est contenté de se moquer et d’applaudir, ce qui pourrait être le début de sa fin.

Finn Cole joue Michael Gray dans la série « Peaky Blinders » (Photo : BBC)

LE POÈME RACONTE-T-IL LA FIN DE L’HISTOIRE ?

Bien qu’il n’y ait pas de pommes ou de poisons dans les épisodes, vous devez interpréter ce poème d’une manière qui corresponde parfaitement à ce qui se passe dans la narration de la série.

C’est là que nous pouvons comprendre que « empoisonner une pomme » fait référence à la réalisation d’un plan pour que l’ennemi soit blessé par inadvertance et finisse par mourir.

Comme on s’en souviendra, Tommy a donné de l’opium à son cousin pour l’emmener à Boston, sans qu’il se rende compte qu’il s’agit d’un piège, puisque Shelby a prévenu la police du contenu du colis et ainsi se faire capturer.

Il est également important de se rappeler que Tommy est un ami des gardiens de prison, il a donc promis de leur parler de s’occuper de son premier, mais il pourrait aussi donner l’ordre de le tuer plus tard.

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR “PEAKY BLINDERS” 6 CHAPITRE 2 ?

Le deuxième chapitre de la sixième et dernière saison de « Peaky Blinders» sera présenté en première le Dimanche 6 mars à 21h00 au Royaume-Uni à travers Bbc Un. Il sera également disponible en ligne sur BBC iPlayer.

Chaque dimanche un nouvel épisode est diffusé et considérant que le nouvel opus comporte six chapitres, il se terminera le 3 avril 2022. Et peu de temps après avoir attendu, il sera disponible sur Netflix. PLUS DE DÉTAILS ICI.