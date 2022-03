« Peaky Blinders » : le 10 juin, date de première de la saison 5 sur Netflix

Alors que les fans britanniques peuvent profiter les premiers épisodes de la sixième et dernière saison de « Peaky Blinders »à partir du dimanche 27 février sur BBC One, les fans du reste du monde devront attendre le 10 juin 2022, date à laquelle il arrivera sur Netflix.

Bien que la plupart attendaient les six derniers épisodes de la série mettant en vedette Cillian Murphy sont disponibles sur la plateforme de streaming peu après le 3 avril, puisque ce jour-là le dernier chapitre est diffusé en Angleterre, ils devront attendre quelques mois.

La cinquième saison de « Peaky Blinders» terminé le 22 septembre 2019 dans Bbc et est venu à Netflix à peine deux semaines plus tard, le 4 octobre. Même cette date a été annoncée avant la première anglaise. Cependant, les mêmes délais pour sa dernière saison tant attendue n’ont pas suivi.

Par conséquent, les fans d’Espagne et d’Amérique latine ne connaîtront le sort de Tommy Shelby et de sa famille que le 10 juin. Mais il faut préciser que ce ne sera pas la fin de la franchise, puisque le créateur de ce phénomène, Steven Knight, a annoncé un film qui sera « une conclusion appropriée à l’histoire racontée jusqu’ici ».

Le film de « Peaky Blinders» commencera à enregistrer en 2023 et pourrait être le point de départ de nouvelles histoires, c’est-à-dire de différents spin-offs.

Polly Gray ne fait pas partie de la saison 6 de Peaky Blinders » car Helen McCrory, l’actrice qui incarnait la matriarche Shelby, est décédée d’un cancer en avril 2021 (Photo : BBC)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 6 DE « PEAKY BLINDERS » ?

Les choses ne semblent pas s’arranger pour Tommy Shelby, puisque sa sœur et conseillère politique, Ada Thorne (Sophie Rundle), a lancé un avertissement : «L’un de nous ne restera pas longtemps ici”.

Le producteur Anthony Byrne a déclaré à Digital Spy : «continuer directement [donde se quedó], donc la première image que vous verrez sera dans ce champ… Tommy, avec un pistolet sur la tempe. Ensuite, nous partirons de là, nous travaillerons sur ce moment incroyable… c’est génial.”.

De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, «Peaky Blinders» aura une fin inattendue, différente et imprévue, compte tenu du fait que les enregistrements se sont arrêtés et que l’actrice Helen McCrory est décédée en avril 2021 des suites du cancer du sein qui l’affligeait.

« La chose difficile à comprendre est que, sans Covid, il y aurait une version complètement différente de cette série sur laquelle Helen serait.», a assuré Cillian Murphy à TVLine.