Peaky Blinders : l’acteur qui ne reviendra pas sur la sixième saison

C’est un fait! Après l’annonce de la fin du tournage en avril dernier, la sixième et dernière saison de Peaky Blinders est sur le point d’être libéré. Bien qu’on ne sache pas encore quand il sera disponible à la fois sur la BBC et sur Netflix, tout indique que les nouveaux chapitres arriveront fin 2021.

Cependant, même s’il n’y a toujours pas de nouvelles d’une publication, petit à petit les détails de ce qui va arriver Peaky Blinders. La première chose à savoir était qu’un nouveau membre du casting de la série arrivera et, plus tard, le fait que la saison qui clôturera l’histoire de Tommy Shelby sera une tragédie complète était également connu.

Mais maintenant, un autre détail est apparu : un acteur qui était une partie importante à la fois de la quatrième et de la cinquième édition ne reviendra pas pour la sixième édition. Oui, ce n’est ni plus ni moins que le personnage de Bonnie Gold, le fils d’Aberama Gold et qui était interprété par Jack Rowan, qui a décidé de raconter les vraies raisons de sa disparition de la fiction.

Au-delà de la mort subie par Bonnie dans le strip, l’acteur a déclaré que, lorsqu’il a signé un contrat pour faire partie de l’histoire des gangsters, il ne savait pas que sa fin allait être ainsi. « Il ne savait pas qu’il allait être assassiné, mais il y avait des aspirations à continuer avec le personnage. Quand j’ai eu le rôle, c’était pour voir comment ça se passait, pour voir si le personnage était bien reçu. Les aspirations à continuer étaient là, mais nous savons déjà comment c’est« Il a dit à Digital Spy.

Jack Rowan ne reviendra pas dans la série. Photo : (IMDB)



Cela indique que même à travers des flashbacks, il n’apparaîtra plus dans la sixième saison de Peaky Blinders. Cependant, il a également confirmé que la décision d’assassiner Bonnie Gold avait été prise car, à ce moment-là, il avait un autre projet : «J’ai fait un autre travail et cela m’a empêché de continuer. Mais les producteurs et l’équipe sont très sympathiques, ils lui ont donné une fin très digne», a-t-il condamné.