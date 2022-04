Peaky Blinders : La série est terminée, mais que sait-on et quand sort le film ?

Peaky Blinders C’était l’une des séries les plus acclamées par les fans du monde entier et c’est pourquoi les réseaux sociaux ont explosé le 27 février de cette année avec la première de son sixième et dernière saison, qui s’est achevée ce dimanche. Cependant, il y a encore plus aux gangsters avec un film dont on sait peu de choses jusqu’à présent. Découvrez ce qui a été publié ici!

A travers les réseaux sociaux, l’émission a publié : « Merci à tous les fans incroyables qui ont fait partie du voyage au cours des dix dernières années. Nous n’aurions pas pu le faire sans votre soutien. Maintenant, nous reposons les Peaky Blinders. ». Le plan principal était de faire une saison régulière, mais la pandémie de coronavirus a modifié cette idée et les a conduits à une autre stratégie pour l’aboutissement de leur histoire, selon son créateur. Steven Chevalierqui officiellement confirmé le film.

+ Que sait-on du film Peaky Blinders ?

En premier lieu, vous devez savoir qu’il n’a pas encore été filmé et son tournage n’est prévu qu’en 2023: « Je vais commencer à écrire le film, qui se déroulera et sera tourné à Birmingham. Ce sera probablement la fin de Peaky Blinders tel que nous le connaissons. »mentionné chevalier dans une conversation avec Variété. Bien qu’il ait expliqué que l’histoire épique culminera sur grand écran, il n’a pas exclu qu’il y ait à l’avenir des retombées ou du contenu lié à l’univers de l’émission originale.

Son intrigue est également un mystère, même si nous connaissons quelques indices, selon les mots du propre Steven après avoir parlé à Horaires radio: « Je sais ce qui va se passer dans ces histoires et c’est une sorte d’histoire inédite qui s’est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale dans laquelle Peakys sera impliqué. ». Le créateur s’est également entretenu avec NumériqueEspion sur les personnages qui apparaîtront et a confirmé que Tommy et Arthur Shelby reviendront.

+Quand est sorti le film Peaky Blinders ?

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais étant donné que la série s’est terminée ce dimanche 3 avril et n’atteindra le monde entier que le 10 juin via le service de streaming Netflix, il est possible qu’ils attendent la réception de la sixième saison jusqu’au début de la production de la bande. Une saison prend généralement près d’un an à travailler et si le tournage commence en 2023, nous pourrions attendre le film Peaky Blinders d’ici fin 2024 ou début 2025.

