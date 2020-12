Peaky Blinders: Saison 7 confirmée et la Saison 6 peut revenir avec Tom Hardy, Julia Roberts, Gaite Jansen

La saison 6 de Peaky Blinders est officiellement renouvelée et les fans sont très enthousiastes car ils la verront bientôt sur les écrans. Cillian Murphy sera indéniablement de retour pour une autre série sous le nom de Thomas Shelby alias Tommy. D’autres acteurs comme Paul Anderson, Harry Kirton et Sophie Rundle, qui ont joué respectivement les rôles d’Arthur Shelby, Finn Shelby et Ada Thorne, rejoindront Cillian Murphy dans la Saison 6 de Peaky Blinders.

Peaky Blinders: Une saison 6 bientôt de retour ainsi qu’une saison 7 confirmée

Vous serez heureux d’apprendre que la saison 7 de Peaky Blinders est également virtuellement confirmée. Selon Deadline, lors de la première de la saison 5, le créateur et scénariste de la série, Steven Knight, a révélé qu’il avait l’intention de produire deux autres saisons.

« J’ai l’intention de poursuivre l’histoire jusqu’à la première sirène de raid aérien de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ce sera l’histoire vraie d’une famille de l’entre-deux-guerres. Cela impliquera la saison 6 et la saison 7 de Peaky Blinder. Je suis assez proche de terminer la saison 6 en termes de scénarios, et ensuite nous tournerons cela, puis je me lancerai dans la saison 7. Et puis, si l’énergie continue de croître, et si le sentiment dans le monde est toujours aussi positif, alors nous réfléchirons à la façon dont l’histoire peut se poursuivre sous d’autres formes », a déclaré Steven Knight, d’après Entertainment Weekly.

Vous pouvez vous rappeler que la saison 5 de Peaky Blinders s’est terminée par un cliffhanger représentant Tommy tenant un pistolet sur sa tête. Le directeur de la série, Anthony Bryne, a déclaré que la saison 6 de Peaky Blinders reprendrait là où la saison 5 s’est terminée.

« Il reprend directement. Donc, la toute première image que vous verrez sera de retour dans ce champ. Tommy (de Cillian Murphy), avec un pistolet sur la tête. Ensuite, nous allons passer à autre chose, nous résolvons ce moment incroyable – c’est génial », a déclaré Anthony Byrne.

L’imminente saison 6 de Peaky Blinders devrait emmener les fans dans l’histoire de Tommy. Si cela se produit à l’écran, les spectateurs sauront que le chef du gang a vécu une histoire traumatisante basée sur son expérience de tunnelier pendant la Première Guerre mondiale.

Les fans verront-ils Gaite Jansen dans la saison 6 de Peaky Blinders ? Le réalisateur Anthony Bryne est prêt à faire revenir le personnage de Gaite Jansen, la princesse Tatiana Petrovna, dans la saison 3. Elle a été vue pour la première fois à l’écran après avoir été amenée au Shelby’s par le sergent Moss de la police de Birmingham.

En revanche, le retour de Julia Roberts est très attendu dans la Saison 6 de Peaky Blinders. Cependant, son retour n’est pas encore confirmé. Lorsqu’on a demandé à Steven Knight de parler de l’apparition de Julia Roberts (en tant que mère de Gina Gray), il a répondu : « Je ne sais pas où cela s’est passé, mais oui, croisons les doigts là-dessus. Cependant, il est déjà confirmé que la famille de Gina Gray est prête à faire une apparition.

Le retour de Tom Hardy en tant qu’Alfie Solomons est également attendu dans la saison imminente. Il était le chef d’un gang juif à Camden Town. Les téléspectateurs ont cru qu’il avait été tué lors de la finale de la quatrième saison. Les fans espèrent qu’il pourra revenir de façon permanente dans la série des drames policiers, car on l’a vu pendant un court moment au cours de la saison précédente.

La saison 6 de Peaky Blinders n’a pas de date de sortie officielle. Restez à l’écoute pour obtenir les dernières mises à jour sur la série télévisée.