"Peaky Blinders": La saison 6 arrive – mais c’est fini!

Nous devons également dire au revoir à la meilleure série à un moment donné. Dans le cas de « Peaky Blinders », ce moment vient plus tôt que nous ne le souhaiterions. La saison 6 de la célèbre série BBC annoncera également sa fin.

Les fans ont dû attendre plus longtemps que d’habitude pour la nouvelle saison de « Peaky Blinders ». Mais la pandémie corona a également stoppé la production ici. Maintenant, les acteurs et l’équipe sont de retour sur le plateau et peuvent commencer le tournage de la saison 6. Le réalisateur Anthony Byrne documente ce moment sur Instagram.

Les cheveux de Tommy sont à nouveau beaux

«Ce fut une période incroyablement stimulante et excitante pour tout le monde de remettre le travail sur ‘Peaky Blinders’ en marche. Nous avons tous travaillé dur pour y parvenir dans un environnement sûr et je suis incroyablement fier de tous ceux qui C’est possible. C’est une tâche herculéenne. Mais nous sommes prêts et prêts à partir. » La photo montre l’acteur principal, Cillian Murphy, qui obtient sa coupe de cheveux typique « Peaky Blinders ».

Quelle est la prochaine étape avec « Peaky Blinders »?

Comme le rapporte Variety, le showrunner Steven Knight a une petite surprise prête. Dans une déclaration, il dit: «À la fin de la série télévisée, l’histoire se poursuivra sous une forme différente». Knight est silencieux sur la forme que cela pourrait être. Sera-ce un film ou une série dérivée? Dans ce cas, nous devons simplement attendre et voir et espérer que Steven Knight fournira une mise à jour en temps opportun.

La saison 6 de « Peaky Blinders » pourrait être vue fin 2021 ou même 2022. Si vous voulez entrer rapidement: les cinq saisons sont actuellement visibles sur Netflix. Avec six épisodes chacun, les saisons sont gérables et parfaites pour un marathon bingewatch.