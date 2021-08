Peaky Blinders : Helen McCrory apparaîtra-t-elle dans la saison 6 ?

En janvier de cette année, les fans de Peaky Blinders Ils sourient à nouveau : la sixième saison a commencé leur tournage. Ceci, malgré le fait qu’on approche de la fin de la série, était aussi synonyme de bonheur puisqu’on saura enfin ce qui se passe avec ce groupe de gangsters. Bien que, pendant le tournage, ce n’était pas que de la joie, surtout pour le casting.

Au-delà des arrêts qu’ils ont subis du fait des blocages préventifs du COVID 19, le 16 avril un fait divers les a complètement choqués. Helen McCrory, l’interprète de Polly dans les saisons précédentes de Peaky Blinders il a perdu la vie à cause d’un cancer. A travers les réseaux officiels de l’actrice et de la production, sa famille et ses collègues lui ont dit au revoir.

Cependant, maintenant, la grande question est de savoir si son personnage apparaîtra dans la saison qui, on le suppose, arrivera à la fin de cette année. Et, alors que la BBC n’a à aucun moment confirmé la présence de l’actrice parce qu’elle luttait contre sa maladie, Steven Knight a donné un iota d’espoir.

L’un des hommages que la production a rendus à Helen McCrory. Photo : (BBC)



Ceci est dû au fait, Dans une interview pour le British Film Institute, on a demandé au créateur de la fiction si Polly survivrait jusqu’au bout, une question à laquelle il a répondu par l’affirmative.. Cependant, il convient de noter que, bien que des personnalités comme Cillian Murphy aient été vues sur le plateau de janvier à mai, lorsqu’elles ont terminé, la présence de McCrory n’a pas été capturée.

A tel point qu’on ignore encore si la déclaration de Knight est due à une sorte d’hommage à Helen ou s’ils sont vraiment venus travailler avec elle avant sa mort. Bien que, si c’est le cas, l’histoire de tante Polly va prendre un grand tournant depuis la dernière fois qu’elle a été vue dans Peaky BlindersC’est quand il a quitté le groupe parce qu’il sentait qu’il ne pouvait plus faire confiance à Tommy et voulait protéger son fils, qui était également parti.