Peaky Blinders : de nouveaux détails pour la saison 6

Tout comme cela arrive avec Étranger, le succès de Peaky Blinders c’est incontrôlable. Peu importe le temps qui passe, les nouvelles saisons de la série réalisée par Paul Byrne font fureur sur Netflix et, maintenant, avec la fin de l’histoire qui approche à grands pas, les fans ne peuvent pas contrôler leur anxiété quant à savoir qui sera le sixième et dernière édition.

Selon ce que la production a publié sur ses réseaux sociaux officiels, le tournage des nouveaux chapitres de Peaky Blinders Ils ont déjà terminé il y a un mois et, pour cette même raison, l’attente est encore plus grande. Ajouté à cela, il y a aussi le fait que, autour des enregistrements, il y avait un secret incroyable et aucun détail de ce qui allait arriver n’a été divulgué et, la seule chose qui était connue, ce sont les nouveaux personnages qui seront ajoutés au casting .

Tommy Shelby est maintenant prêt pour son retour. Photo : (Netflix)



C’est pourquoi, maintenant, qui voulait donner un aperçu était Byrne puisque, lors d’une interview avec Digital Spy il a avoué, sans spoilers, des choses sur qui pourrait être l’informateur de Tommy Shelby. Au cours de la cinquième saison, le protagoniste a été saboté dans son plan pour achever son adversaire, Oswald Mosley, mais on ne savait pas encore qui était le vrai coupable.

A tel point que le directeur de Peaky Blinders Il a dit que, bien que les éléments autour de l’histoire aient été cités, le coupable est bien en vue. Les fans ont plus d’une théorie quant à savoir qui aurait pu être le grand coupable dans la ruine des plans de Thomas, mais Byrne a clairement indiqué que cela serait connu cette saison, cependant, Il a également admis que ceux qui ont vraiment fait attention devraient déjà connaître son identité.

Gina pourrait être la coupable. Photo : (Netflix)



Pourtant, personne de l’environnement de la série n’était disposé à en révéler beaucoup plus à ce sujet. En fait, l’acteur Finn Cole a évoqué la théorie selon laquelle Michael, son personnage, est le traître : « il pourrait l’être, mais il y a d’autres candidats. Je pense qu’aller contre Tommy serait une erreur», a-t-il révélé. Aussi, concernant Gina, le personnage d’Any Taylor Joy, le réalisateur est allé jusqu’à dire que «c’est une manipulatrice qui attend de faire ses mouvements», ouvrant les portes de sa culpabilité.