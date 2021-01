Peaky Blinders: confirmez que la fin de la série sera avec un film

Après plusieurs mois sans nouvelles liées à l’avenir de ‘Peaky Blinders’, ce lundi la nouvelle est arrivée pour ses fans. On y apprenait que le tournage de la sixième saison avait finalement repris, après un temps sans mouvements en raison des restrictions provoquées par la pandémie de Coronavirus. Ils ont fait l’annonce sur les réseaux sociaux avec une photo de Cillian Murphy, qui a été acclamée.

Ce n’était pas tout, car les fans qui ont découvert qu’ils revenaient sur les plateaux d’enregistrement ont également appris que la saison 6 serait la dernière de la série. Caryn Mandabach, Producteur exécutif de la BBC, a déclaré: « La saison 6 marque la fin d’une histoire épique qui fascine le public depuis ses débuts en 2013, mais le monde de Peaky Blinders continuera à vivre. ».

En principe, le plan était de développer une saison 7, mais la crise sanitaire qui les a arrêtés pendant un an a complètement changé les idées. Lundi, lorsqu’ils ont signalé la poursuite du tournage, ils ont également averti que bien que le sixième opus soit le dernier de la série, il a promis de fermer l’histoire. « d’une autre manière ».

Concernant cette dernière phrase, les médias américains Date limite adressé directement au créateur, Steven Knight, qui a répondu: « Le Covid a changé nos plans. Mais je peux dire que mon plan depuis le début était d’éliminer Peaky avec un film. C’est ce qui va se passer. ». De cette façon, il confirme la rumeur qui a surgi et l’histoire se terminera par un long métrage.

La saison 5 a été le plus réussi à ce jour pour la famille Shelby et pour le moment aucun détail n’a été révélé, à part un indice qui a donné Chevalier dans une interview précédente: j’avais commenté que il récoltera ce qui a été fait dans la cinquième partie et il le reprendra plus tard et annonça que « le fascisme est en marche ».