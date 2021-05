‘Peaky Blinders’: Cillian Murphy se souvient d’Helen McCrory avec émotion

Cillian Murphy a rendu un hommage émouvant à l’actrice décédée Helen McCrory, avec qui il a partagé le tournage de la célèbre série britannique, ‘Peaky Blinders’.

McCrory est décédé en avril dernier après un long et discret combat contre le cancer à l’âge de 52 ans, après avoir joué le personnage du Tante Polly dans «Peaky Blinders» et étant également l’un des quatre acteurs qui sont apparus dans tous les épisodes de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Peaky Blinders’: Cillian Murphy joue dans la nouvelle image de la saison 6

Tout en se souvenant de l’actrice bien-aimée, Murphy, qui joue Tommy Shelby Dans l’émission, il a commenté: «J’étais complètement impressionné par la façon dont elle a vécu sa vie… elle était ma plus proche collègue sur Peaky et l’une des meilleures actrices avec lesquelles j’ai jamais travaillé. N’importe quel matériau, n’importe quelle scène… elle l’a rendue spéciale ».

«Elle pouvait faire preuve de puissance et de vulnérabilité, l’une après l’autre. Elle était cool et drôle, et elle avait une telle compassion pour tous ceux qu’elle rencontrait », a ajouté Murphy.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de Peaky Blinders rend hommage à Helen McCrory

D’un autre côté, il a été récemment annoncé que le tournage de la saison 6 de «Peaky Blinders» était terminé, bien qu’il n’ait pas été confirmé si McCrory avait réussi à enregistrer des scènes.