« Peaky Blinders » : ce qui est arrivé à Polly d’après la saison 6

La sixième et dernière saison de « Peaky Blinders» créée le dimanche 27 février 2022 et bien que Cillian Murphy, Anya Taylor-Joy, Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole et Sophie Rundle soient revenus pour le dernier volet de la série de la BBC, Helen McCrory, l’actrice qui a donné vie à la matriarche du clan, il n’a pas pu le faire, car il est décédé en avril 2021.

Helen McCroryrappelez-vous aussi pour jouer la mère de Draco Malfoy dans la saga de « Harry Potter« Il est mort d’un cancer. Ivre à cause de la pandémie de coronavirus et de son traitement contre la maladie, il n’a pas participé au tournage des nouveaux épisodes, le créateur Steven Knight a donc dû trouver un moyen de clore l’histoire de tante Polly.

Bien que l’envoyer en Australie était une option, la pertinence de Polly Gray dans « Peaky Blinders» a exigé une fin plus forte et plus impressionnante, et c’est précisément ce qui s’est passé dans le premier chapitre de la sixième saison du drame historique anglais.

Polly Gray était la matriarche du chien Shelby dans « Peaky Blinders » (Photo: BBC)

QU’EST-IL ARRIVÉ À POLLY À LA PREMIÈRE DE « PEAKY BLINDERS » 6 ?

Après la tentative ratée contre Oswald Mosley (Sam Claflin), Tommy Shelby tente de se suicider, mais au grand soulagement des fans, Arthur retire les balles de son arme, alors le sinistre gangster rentre chez lui, où il retrouve les corps. de Barney (Cosmo Jarvis) et Aberama Gold (Aidan Gillen).

Mais ce n’est pas tout, il trouve aussi un troisième corps enveloppé de draps blancs et abandonné devant sa porte. Un appel du capitaine de l’IRA Swing ( Charlene McKenna ) l’informe que ce sont eux qui ont déjoué la tentative d’assassinat de Mosley et ont profité de l’occasion pour restructurer l’empire Shelby en assassinant Polly.

Polly est décédée hors écran pendant le rassemblement. Bien que le caractère de Helen McCrory il ne faisait plus partie de The Shelby Company il était une personne très importante pour Tommy et sa mort tragique a été un coup dur pour lui qui est plus instable que jamais.

A la fin du premier épisode de la sixième et dernière saison de « Peaky Blinders« , les funérailles de la matriarche du clan Shelby sont célébrées selon la culture rom, dans laquelle le corps de Polly est brûlé avec des images d’elle.

Après la mort de Polly, Tommy sera en guerre contre lui-même et il pourrait perdre cette bataille. De plus, il devra composer avec Michael Gray qui veut se venger de Tommy pour ne pas avoir empêché la mort de sa mère.