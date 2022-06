« Peaky Blinders », aura-t-il un film après la saison 6 ?

La sixième et dernière saison de « Peaky Blinders » s’est terminé sur BBC One le 3 avril 2022, mais est disponible sur Netflix depuis vendredi donc, les fans de la série créée par Stephen Knight et mettant en vedette Cillian Murphy ils se demandent si c’est vraiment la fin de l’histoire de Shelby.

Auparavant, le scénariste et créateur de la série avait indiqué qu’il souhaitait amener la famille de Tommy Shelby sur grand écran. En fait, il a noté que le film sortira après la septième saison.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus et de la mort tragique d’Helen McCrory (Polly Gray), le septième volet a été annulé, mais y aura-t-il un film de « Peaky Blinders” ?

Tommy Shelby entouré des Peaky Blinders dans la populaire série de la BBC (Photo : BBC)

« PEAKY BLINDERS » AURA-T-IL UN FILM ?

La reponse courte est oui. « Bien que la série télévisée touche à sa fin, l’histoire continuera d’une manière différente. » a assuré l’écrivain et créateur à Deadline. « Le Covid-19 a changé nos plans, mais je peux dire que depuis le début je voulais finir ‘Peaky Blinders‘ avec un film. Et c’est ce qui va arriver”.

Il a également déclaré à BBC News que « partie de la raison, ce n’est pas parce que nous allons changer quoi que ce soit sur la façon dont nous le faisons. Espérons qu’au moment où ce film sortira, ces choses seront possibles, les personnes qui ont fait le spectacle, les fans de Peaky qui ont été si fidèles et engagés, pourront s’asseoir et le regarder ensemble. Espérons une sorte d’événement communautaire, où les gens peuvent s’asseoir, le regarder et en profiter sur grand écran”.

Au BFI London Film Festival, Steven Chevalier a révélé que le film commencera sa production en 2023 et se déroulera et sera tourné à Birmingham. « Et ce sera probablement la fin du chemin pour Peaky Blinders tel que nous le connaissons. »

Pour sa part, Cillian Murphyqui joue Tommy Shelby, a avoué à Deadline qu’il serait sans aucun doute dans tout nouveau projet lié à « Peaky Blinders”. « Steve est un écrivain incroyablement occupé et très demandé, mais je sais qu’il aime écrire Peaky par-dessus tout, je suis sûr qu’il vous a dit la même chose. Il aime ça. Donc je pense que le moment venu, s’il y a plus d’histoires à raconter, je serai là.”.

Conrad Khan dans le rôle d’Erasmus ‘Duke’ Shelby dans la sixième saison de « Peaky Blinders » (Photo : BBC)

CE QUE L’ON SAIT DU FILM « PEAKY BLINDERS »

« Nous sommes en développement. C’est une idée entièrement formée et a un début, un milieu et une fin. Et je pense que ce sera une conclusion appropriée à l’histoire racontée jusqu’à présent.», a déclaré le créateur à Variety en janvier 2021.

Plus tard, il a partagé avec Metro qu’il écrivait toujours l’histoire et qu’il savait « exactement ce qui va se passer … c’est une histoire très spécifique, basée sur une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale et elle va être racontée sous la forme de Peaky”.

Il a également déclaré à Digital Spy que le film tant attendu « fera avancer le monde, puis une fois que nous aurons amené le monde dans la Seconde Guerre mondiale, nous verrons où cela nous mènera”.

« Dans la sixième série, nous introduisons la prochaine génération, et ils feront partie de ce qui se passe dans [la] film. Je pense qu’il s’agit de trouver ces acteurs que vous regardez et pensez, voilà. il y a le futur», a assuré Esquire.

Cillian Murphy jouera à nouveau Tommy Shelby dans le film « Peaky Blinders » (Photo : BBC)

« PEAKY BLINDERS » AURA-T-IL UN SPIN-OFF ?

Bien que Steven Knight ait assuré que le film de «Peaky Blinders” sera une conclusion appropriée à l’histoire, il n’a pas exclu la possibilité de spin-offs se concentrant sur certains des personnages.

« Nous parlons de… Je n’aime pas le mot spin-off, mais des séries télévisées qui s’inspireront et incluront des personnages de Peaky», a-t-il déclaré à BBC News. Alors qu’il révélait à Variety que «il y aura d’autres émissions de télévision dont j’espère qu’elles sortiront [eso]qui continuera à raconter l’histoire de cette partie de la société et de cette famille”.

Il a également déclaré à RadioTimes : «Nous sommes désolés, également avec la perte d’Helen [McCrory], que tout semblait pointer vers ce que j’appelle « la fin du commencement ». Finissons le début, puis faisons le film. Et puis voyons où nous allons en termes de retombées”.