Peaky Blinders : Annabelle Wallis revient-elle dans la série ?

Le sixième et la saison dernière de Peaky Blinders ça viendra très bientôt. Et, sans surprise, ses fans ont déjà commencé à formuler théories et de soulever des questions sur ce qui se passera ensuite. Depuis le début de son tournage en janvier de cette année, la série anglaise du BBC n’a cessé de subir quelques coups : comme si cela ne suffisait pas avec le fait une pause qu’ils ont dû effectuer en raison de la pandémie, en avril, l’équipe a subi perdu de Hélène McCrory pour le cancer. Rien n’est clair sur ce qui va se passer ensuite et l’une des grandes questions concerne le caractère de Grace shelby, interpreté par Annabelle Wallis.







Dans la série avec Cillian Murphy, l’actrice a joué une serveuse irlandaise qui travaillait comme agent infiltré Police de Birmingham. L’objectif? S’approcher Thomas Shelby, dont il est finalement tombé amoureux. Bien qu’ils se soient éloignés lorsque le chef du gang a découvert la trahison, ils se sont revus plus tard, ont eu leur fils Charles et se sont mariés.

Et même si tout semblait aller relativement bien, le personnage d’Annabelle Wallis a traversé une situation fatale : lors d’un incident, elle a été assassiné d’un tir qui était destiné à Shelby. Le personnage principal n’a pas pu se remettre de la mort de sa femme : il l’a imaginée dans ses visions et a montré à quel point elle lui manquait. Mais… est-ce que cela avait à voir avec un décision créative? Pourquoi le personnage a-t-il quitté la série si rapidement ? Reviendra-t-il pour la dernière saison ? Tout cela est ce que les fans remettent en question.

Le personnage de Cillian Murphy a des visions sur sa femme (IMDb).



La théorie selon laquelle Grace Shelby est toujours en vie

Tout au long de ses cinq saisons disponibles sur Netflix, de nombreuses situations ont amené les fans à évoquer différentes théories sur ce qui arriverait aux personnages. A cette occasion, de nombreux internautes ont partagé sur les réseaux sociaux l’idée que Grace Shelby elle n’est pas vraiment morte. L’hypothèse est basée sur le fait qu’il s’agissait précisément d’un mission secrète qu’elle a continué et qui, en réalité, n’a jamais pris fin. De cette façon, elle resterait liée à la police de Birmingham et ne ferait que simuler sa mort.

Qu’est-il vraiment arrivé à Grace Shelby ? (IMDb).



Si c’était vrai, Grace et Thomas pourraient avoir leur réunion dans la dernière saison de la série. Cependant, jusqu’à présent, tout semble indiquer que la présence d’Annabelle Wallis dans les plateaux d’enregistrement pourrait être liée au tournage de scènes qui fonctionnent comme flash-back ou même d’autres visions que le personnage de Murphy avait la saison précédente.