La fin arrive! Peaky Blinders tournage fini de sa sixième et dernière saison pour se diriger vers la clôture définitive d’une histoire qui a commencé en 2013. Les acteurs ont dit au revoir à leurs personnages pour toujours au milieu de la mémoire pour Helen McCrory, actrice de la série décédée en avril. Cillian Murphy en a parlé et Il se souvint d’elle avec des mots sincères.

Caryn Mandabach, producteur de l’événement britannique, était en charge d’annoncer officiellement la fin du travail de tournage puis le récit du programme l’a fait. « C’est la fin! Le meilleur casting et l’équipe de tous les temps! », publié avec une photo de le clap avec l’image de l’interprète de Polly Gray en hommage. Le tournage a repris en janvier et après cinq mois d’activité, la post-production commencera.

@ThePeakyBlinder



@CBoneMandabach



L’un des aspects à découvrir sur les nouveaux chapitres est de connaître combien de McCrory apparaîtra. Peaky Blinders a gardé le silence à ce sujet et a voulu protéger la mémoire de la femme décédée à 52 ans. Son absence sera sûrement ressentie et plus encore par Murphy, qui était un ami personnel.

Peaky Blinders a terminé le tournage et Cillian Murphy s’est souvenu d’Helen McCrory

Dans une interview avec The Guardian cette semaine, il a évoqué sa relation avec l’actrice. «Elle était ma plus proche collègue à Peaky et l’un des meilleurs acteurs avec qui j’ai jamais travaillé. Elle était tellement cool et drôle, et elle avait une telle compassion pour tous ceux qu’elle rencontrait., il comptait encore battu par la défaite.

« Il était un peu impressionné par la façon dont il vivait sa vie, la façon dont il équilibrait si bien son travail et sa famille. »Il a ajouté qui a partagé Peaky Blinders de la première saison.