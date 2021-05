Peaky Blinders a terminé le tournage de sa dernière saison

Il semble que le tournage se soit enfin terminé sur la dernière saison de Peaky Blinders.

Le directeur de l’émission, Anthony Byrne, a partagé un message sur Instagram indiquant que les acteurs et l’équipe étaient « Done & Done & Done ».

Bien que ce soit une nouvelle épique car cela nous rapproche de voir le dernier épisode de la légendaire émission de télévision, c’est aussi doux-amer car c’est la dernière fois que cela se produira.

Il a déjà été confirmé que la saison 6 sera le dernier chapitre de Tommy Shelby et du gang Peaky Blinders et tout le monde veut savoir comment cela se terminera et qui survivra.

S’adressant à Men’s Health, l’acteur qui incarne si bien M. Shelby, Cillian Murphy, a déclaré qu’il serait étrange de dire enfin au revoir au personnage.

« Ce sera très étrange. Je pense que quand j’arrêterai, comme dans quelques mois, je devrai traiter le fait que je ne pourrai peut-être plus le jouer. Je devrai faire face à ça. Mais maintenant, Je suis juste toujours dedans », dit-il.

Il a ajouté qu’il avait été difficile de tourner les scènes finales sans l’incroyable Helen McCrory, qui jouait Polly, la matriarche de la famille Shelby.

« Nous sommes tous encore profondément, profondément attristés. Je suis profondément attristé et j’essaie toujours de m’en remettre. Il est difficile de penser à la série sans elle. Elle en faisait tellement partie », a-t-il déclaré.

« Et mes histoires préférées ont toujours été les histoires de Polly / Tommy. »

Crédit: BBC

Cillian a déclaré que toute la saison lui serait dédiée.

Quant à savoir quand nous pourrons régaler nos yeux et nos oreilles de la série: tout le monde le devine. Il devra passer par tous les processus habituels d’édition et de superposition et il y aura probablement une première finale massive pour donner aux acteurs et à l’équipe une chance de dire au revoir à tous leurs fans adorés.

Le réalisateur Bryne a déclaré que le processus d’édition des saisons précédentes avait pris au moins six mois afin que vous puissiez l’appuyer sur votre calendrier.

Cillian n’a pas encore pensé à ce qu’il va faire maintenant que le tournage est terminé, mais il a déjà fait sa première apparition sur grand écran dans Un endroit calme II.