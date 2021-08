Peaky Blinders : à quel point le personnage de Thomas Shelby est-il réel ?

Peaky Blinders C’est l’une des grandes séries de ces dernières années, quelque chose qui est démontré dans chacune des saisons publiées année après année. Bien qu’il soit original de la BBC, l’essentiel de sa popularité a été obtenu en rejoignant le vaste catalogue du service de streaming Netflix. Comme les fans le savent, l’histoire est basée sur une histoire vraie dans laquelle on retrouve Billy Kimber. Est-il bien représenté dans Thomas Shelby ?

Ce drame, scénarisé par Steven Knight, tourne autour de la famille gitane Shelby et sa bande de gangsters, un groupe de personnes caractérisées par leurs bérets à lames et propriétaires d’affaires illégales, qui dominent le jeu clandestin et sont gouvernées par l’extorsion. Il est courant que dans ce type de productions les responsables prennent leurs licences en racontant leur propre histoire. Quelles différences y a-t-il ?

Dans la fiction c’est Thomas Shelby, mais son vrai nom était Billy Kimber, qui a utilisé ce nom de famille comme alter ego. Selon les rapports de l’époque, C’était un homme à éviter tout contact, car il ne craignait personne lorsqu’il dirigeait les Birmingham Boys. Tout comme le personnage de la série, Il est le deuxième de quatre frères et a une grande capacité de ruse et de combat.

Tous les événements de la vie réelle ont eu lieu avant la Première Guerre mondiale et non après, comme le montre l’émission.. Kimber et son gang dominait les entreprises illégales telles que la protection des magasins, la circulation et les paris hippiques. Contrairement à Shelby, Billy n’était qu’un tyran des bidonvilles, un homme agressif qui appréciait la douleur des autres et qui n’était pas un homme honorable qui pouvait mériter l’admiration., dit l’historien Carl chin dans son livre « Peaky Blinders: The True Story ».







Comme nous l’avons mentionné, il n’est pas rare que les créateurs de la série retouchent certaines caractéristiques pour les rendre plus attrayantes et ainsi retrouver un grand personnage de fiction tel qu’il est. Thomas Shelby. Vous pouvez continuer à voir la figure jouée par Cillian Murphy dans la sixième et dernière saison de Peaky Blinders, qui arrivera dans Mai 2022.